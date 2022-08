Anniversario della morte di Goffredo Parise: commemorazione e presentazione del libro “Home”

Mercoledì 31 agosto alle ore 18.30 presso la Casa di Cultura Goffredo Parise di Ponte di Piave si svolgerà la commemorazione in occasione dell'anniversario della morte di Goffredo Parise, avvenuta 36 anni fa, il 31 agosto del 1986. Nell'occasione sarà presentato il libro "Home" dedicato alla Casa di Cultura Goffredo Parise.

"Nel 36° anniversario della scomparsa di Goffredo Parise, amici, appassionati, lettori si danno appuntamento sulla tomba dello scrittore che ha deciso che le sue ceneri riposassero nel giardino della sua casa di Ponte di Piave, poi donata al Comune di Ponte di Piave - spiega il Sindaco Paola Roma - ma quest'anno l'occasione è speciale: sarà presentato il volume realizzato dal Comune di Ponte di Piave con il fondamentale contributo di Regione del Veneto, dedicato alla Casa di Cultura Goffredo Parise, per quello che ha rappresentato per l'autore e per ciò che significa adesso per il nostro territorio: quella che Parise definisce la sua vera “Home”".

Il volume, edito da Gianni Sartori Editore, è un lavoro corale che raccoglie interventi di chi nella casa ha incontrato Parise, come Lina Sari, Omaira Rorato, Mauro Portello e Tommaso Tommaseo Ponzetta e di chi invece attraverso la Casa ha avuto modo di incontrare Parise: ecco allora il contributo di Maria Gregorio, il racconto fotografico di Mara Zamuner, la biografia dei luoghi di Marco Bevilacqua.

"Sentivamo il bisogno di un libro che potesse raccontare la Casa a chi non la conosce - spiega l'Assessore alla Cultura Stefania Moro - ma che allo stesso tempo rappresentasse un modo, per chi visita la casa, di portare con se un po' delle sensazioni provate percorrendone le stanze, e che siamo certi questo libro saprà riprodurre." Il volume si apre con uno sguardo su un disegno originale di Giosetta Fioroni realizzato appositamente per il volume, e raccoglie al suo interno il catalogo fotografico delle opere conservate nella Casa, oltre a schede critiche di approfondimento degli autori ospiti della Casa. Il progetto grafico è di Jessica Bozza di OAF.design.

L'appuntamento è per mercoledì 31 agosto alle ore 18.30, l'ingresso è libero.

Per informazioni biblioteca@pontedipiave.com - 0422858948 / 0422759995.