Suoni di Marca 2022, una serata dedicata alla musica trevigiana

Suoni di Marca 2022 dedica la serata di domenica 24 luglio alla musica trevigiana e lo fa con quattro ospiti d’eccezione. Per l’occasione si alternano sul palco della Mura Lele Croce, King Size e Zagreb, per poi chiudere con uno dei più grandi chitarristi italiani: Gianluca Mosole.

Gli artisti

I King Size sono tra gli artisti rock più longevi della zona, attivi da vent’anni esatti tra album in studio e concerti in tutta Europa, sono pronti a tornare con un nuovo disco, anticipato da questo tour estivo. Rimanendo sul fronte rock abbiamo gli Zagreb, progetto più moderno, che ha saputo farsi riconoscere in tutt’Italia grazie alle collaborazioni con personaggi del calibro di Pierpaolo Capovilla e Omar Pedrini e alle sonorità immediate e mai banali. Lele Croce rappresenta infine il punto d’incontro tra rock e pop con una sfumatura cantautorale. Uno stile in costante evoluzione che lo hanno portato a firmare per la Rehegoo Music Group etichetta discografica di New York City, con cui pubblica la sua musica dal 2019.

In chiusura di serata Gianluca Mosole, compositore e musicista rinomato in Italia e all’estero. Il chitarrista si è distinto fin da giovanissima età vincendo il concorso dell’etichetta discografica CBS, iniziando poi a pubblicare i suoi album solisti, forti di una vena fusion che si mescola con elementi rock, pop, r&b, blues e funky. La versatilità e l’insieme di generi differenti ha permesso a Mosole di farsi apprezzare da un vasto pubblico, arrivando addirittura ad aprire alcune tappe italiane dei tour di Sting e di Miles Davis. Lo stile accattivante e la ricchezza tecnica, che non lasciano in secondo piano melodie sempre immediate e groove coinvolgenti, hanno contraddistinto la sua discografia prossima di ottava pubblicazione, Resola, un insieme di brani originali e cover sapientemente riarrangiate.

Il festival

Le band della scena trevigiana si aggiungono alla sempre più ricca line up di Suoni di Marca 2022. Oltre a loro: Savana Funk + Batisto Coco (16 luglio), Sud Sound System (17 luglio), Carmen Consoli (19 luglio), Motta (20 luglio), Kid Creole & The Coconuts (21 luglio), Tango Y Cielo (22 luglio) The Zen Circus (25 luglio), Michele Bravi (26 luglio), ‘80 Festival Radio Company (27 luglio) Grupo Compay Segundo (28 luglio), Bandabardò & Cisco (29 luglio) e Sir Oliver Skardy + Bengala Fire (30 luglio). Un grande ritorno alla formula classica della kermesse trevigiana che da quest’anno chiede un piccolo aiuto al suo pubblico, 1€ di contributo responsabile per supportare simbolicamente uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ricca in questa edizione 2022 di due palchi (Palco San Marco e Palco Caccianiga), ma anche percorso del gusto, mostra-mercato, aree relax e di babysitting.