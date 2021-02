Benvenuti al corso base di cucina giapponese di Ikiya, creato in collaborazione con la chef Kinu Yukawa!

Cosa imparerete in questo corso?

Il corso base di cucina giapponese è stato creato per coloro che vogliono imparare le basi di questa splendida cucina, ed avere a disposizione una chef qualificata che correggerà i vostri errori e risponderà alle vostre domande. E’ un’occasione di crescita personale e di approfondimento culturale. Le nostre lezioni si svolgono dal vivo, non sono video registrati. Questo vi permette di cucinare in contemporanea alla chef e porle tutte le domande che volete.

Calendario febbraio – aprile 2021

Mercoledì 17 febbraio alle 19.30

– Preparazione del brodo dashi da zero

– Come cucinare il perfetto riso alla giapponese

– Chicken katsudon: cotoletta di pollo croccante e uova, servita con riso alla giapponese

– Zuppa di miso

Mercoledì 3 marzo alle 19.30

Street food del Kansai

– Okonomiyaki: piatto a base di farina, uova e cavolo cappuccio, saltato alla piastra e condito con salse giapponesi

– Yakisoba: spaghetti saltati in padella con verdure (a scelta, anche con carne e pesce)

– Omusoba: omelette giapponese con soba (spaghetti di grano saraceno)

Mercoledì 17 marzo alle 19.30

– Preparazione del brodo dashi da zero

– Come cucinare il perfetto riso alla giapponese

– Salmon teriyaki oppure Chicken teriyaki: pollo o salmone glassati alla giapponese

– Zuppa di miso

Mercoledì 31 marzo alle 19.30

Gyoza: ravioli alla giapponese

– Pasta per gyoza fatta in casa

– Ripieno per i gyoza

– 2 metodi di cottura per i gyoza: in padella o bolliti

Mercoledì 14 aprile alle 19.30

Shoyu ramen

– Brodo di pollo da zero

– Chashu di maiale: lonza di maiale alla giapponese

– Uovo umami marinato per ramen

Kinu, in diretta dalla sua cucina a Londra, vi insegnerà passo per passo tutti i segreti di queste ricette!

La lezione si svolgerà in inglese, con traduzione simultanea da parte di Elisabetta.

Chi è Kinu Yukawa?

https://www.kinuyukawa.com

https://www.youtube.com/channel/UCpbqoEY-wbys1LNy9KgD0aQ

Kinu Yukawa è nata e cresciuta nella città di Kobe, Giappone. Ha imparato le basi della cucina giapponese sin da piccola, grazie a sua nonna, una chef e imprenditrice di successo. Ha studiato cucina francese all’Ecole Ritz Escoffier per affinare le sue tecniche culinarie, continuando poi una formazione nella cucina tradizionale giapponese a Kyoto e Tokyo. Kinu ha avuto per diverso tempo una sua rubrica di ricette per la rivista Foodie Magazine di Hong Kong, e attualmente vive a Londra. Contribuisce con ricette e articoli a progetti culinari, ed è insegnante di cucina al Japan Centre, la più grande food hall giapponese europea.

Come ci si iscrive alle lezioni online di Ikiya e che costo hanno?

Iscrizioni per il corso febbraio – aprile 2021 su https://forms.gle/FH3srgC5yizr1diw6

Le lezioni sono riservate ai nostri soci ordinari 2021, sarà quindi necessario tesserarsi, qualora non lo abbiate ancora fatto, ad un costo pari a 10,00€. La tessera associativa, oltre a permettervi di partecipare al corso, vi da anche moltissimi vantaggi (sconti online, dirette esclusive e così via). Potete leggere tutti i dettagli su https://www.ikiya.it/p/tessera-associativa-2021/

Costo per lezione: 35,00€ (30,00€ per i patrons Momiji e Shogatsu https://www.patreon.com/ikiya)

Costo per tutto il corso (5 lezioni): 150,00€

Il costo comprende tutte le ricette, la lezione dal vivo con possibilità di fare domande, e l’invio della registrazione, così da poterla rivedere ogni qualvolta se ne abbia bisogno. Le registrazioni resteranno disponibili online per 6 mesi, dopodiché verranno cancellate. Le lezioni si svolgono tutte su Zoom, una piattaforma online creata appositamente per meeting e webinar. Una volta confermata la vostra iscrizione, riceverete via mail l’invito a partecipare.

Se non riesci ad essere online per il corso?

Nessun problema! Le lezioni verranno registrate e inviate via mail agli iscritti esterni. Se non potete partecipare non vi preoccupate, potrete rivederle quando volete!

Le registrazioni resteranno disponibili online per 6 mesi, dopodiché verranno cancellate.

Per gli ingredienti?

[Se volete una box con tutti gli ingredienti base per la cucina giapponese, abbiamo la Japadvisor Box]

Kinu prepara sempre una lista precisa di tutto quello che dovete procurarvi, che vi viene inviata circa 10 giorni prima della lezione. Noi di Ikiya selezioniamo gli ingredienti giapponesi e creiamo per voi delle box apposite. Il tutto vi viene comunicato via mail per tempo, quindi non vi preoccupate e aspettate nostre comunicazioni!