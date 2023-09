Corso serale del liceo artistico di Treviso - serata di accoglienza dei nuovi iscritti

L'inizio del nuovo anno scolastico è alle porte e anche il Corso Serale del Liceo Artistico di Treviso si prepara. Per la serata di mercoledì 13 settembre 2023 è in programma un incontro di accoglienza dei nuovi iscritti, che si terrà dalle 19.30 alle alle 21.00, presso la sede centrale in via santa Caterina 10.



Attualmente le iscrizioni sono ancora aperte fino al raggiungimento della copertura dei posti disponibili.



Per conoscere meglio le opportunità offerte dal corso, è possibile visitare la photogallery all'indirizzo

https://photos.google.com/share/AF1QipOG0521Qzxt6B2jQdx5s-nTITzbu4jeEoKDvnSTVQPIwv7UdpSUAPMEi69H7gDKtA?key=VUIwTTN6VW1xZWJlcEtXemtsems2NUZ4ZFNBTWZR

Per informazioni sulle iscrizioni per l'a.s. 2023/24 è possibile invece scrivere a corsoserale@liceoartisticotreviso.eu (è suggerito fornire un recapito telefonico ed una fascia di reperibilità per essere richiamati).



Il Corso Serale del Liceo Artistico di Treviso, con gli indirizzi Arti Figurative e Design, offre la possibilità, in tre anni, di conseguire un diploma utile per la ricerca di nuove opportunità di impiego, per riqualificarsi professionalmente e per avere accesso agli studi universitari. Il corso può risultare stimolante anche per coloro che, pur non necessitando di un diploma, desiderino avvicinarsi al mondo dell'arte: già dal primo anno infatti lo studente viene avviato allo studio della storia dell'arte e apprende i fondamenti delle discipline plastiche, pittoriche, geometriche e del design. L'insegnamento, pensato per studenti lavoratori, è supportato dall'utilizzo di una piattaforma e-learning a distanza, ed è inoltre previsto, per chi già in possesso di un diploma, l'esonero dalla frequenza e dalla valutazione nelle discipline già affrontate nel precedente corso di studi.