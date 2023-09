Corso base di teatro

L’Associazione Kuidaore con il patrocinio dei comuni di Arcade, Giavera del Montello, Povegliano, Nervesa della Battaglia, Spresiano e Villorba, organizza il primo CORSO di TEATRO per ADULTI presso il Piccolo Teatro di Arcade.



Per INFO e PRENOTAZIONI 379.2586223 (Anche WhatsApp)



Kuidaore propone un percorso annuale, a tappe, con lo scopo di avvicinare all’esperienza attoriale, approfondendo le basi della recitazione, dell'azione motoria, dell'espressività e della creatività applicata.



Un laboratorio pratico, che vi aiuterà e vi coinvolgerà in modo divertente ad essere parte di un gruppo coeso, per poter vivere al meglio questa entusiasmante esperienza dedicata alla scoperta di se stessi e delle proprie capacità espressive.



Dopo aver affrontato le basi della recitazione teatrale, il corso si concluderà con una performance: i partecipanti, supportati dai due docenti, saranno accompagnati e condotti nel mettere in scena una rappresentazione teatrale.



Per giungere a questo obiettivo è necessario lavorare non solo sul corpo, sulla gestualità, sulla voce, sulle potenzialità del gruppo, ma anche e soprattutto sull’azione, sulla relazione, sulla parola e sui personaggi, elementi che diventano basi fondamentali per il percorso proposto.



PRESENTAZIONE DEL CORSO E PROVA GRATUITA

Martedì 10 ottobre 2023, dalle 20.30 alle 22.30 presso il Piccolo Teatro di Arcade (Auditorium delle scuole medie) in Vicolo Marangona, 50 - Arcade (TV)

La partecipazione alla presentazione NON è assolutamente vincolante!



A CHI È DESTINATO?

• A tutti coloro che vogliono migliorare la loro interazione tra persone, nella quotidianità;

• A coloro che vogliono sentirsi a maggiore agio con gli altri, senza il rischio di non essere capiti;

• A chi vuole lavorare sulle proprie timidezze e trovare (invece) punti di forza;

• A chi desidera recitare per passione, anche in modo professionale, senza dover necessariamente diventare un attore professionista;

• A coloro che cantano, ballano o vogliono migliorare gli aspetti che fanno parte dell'esibizione;

• A chi ha capito che non abbiamo un solo ruolo nella nostra vita scolastica o lavorativa;

• A tutti coloro che vogliono crescere in altre dimensioni creative, tutte, comunque utili.



“Ho sempre pensato alla dimensione del teatro (non al teatro in sé), come ad entrare in un bosco, dove ognuno può entrare a modo suo.” (V. Moneta)



Nel bosco, lo scoiattolo si arrampica di ramo in ramo, la biscia si insinua sul terreno, le formiche e tanti insetti, ma anche l’uomo, vi possono camminare dentro. La goccia d’acqua vi cade e il pulviscolo o il polline, come le spore, vengono trasportate dal vento.

Non c’è un solo modo uguale per tutti. E nemmeno gli umani si somigliano poi così tanto, al di là della fisicità. Lo dimostra il fatto di come ognuno vede a modo proprio la realtà. Di come ognuno reagisce a ciò che accade.



Il teatro, quindi, dev’essere una scoperta personale.

Un modo così personale che non può e non deve essere quello dettato da altri, ma, semmai, condotto da chi è rispettoso della diversità osservativa e comportamentale.



A CHI È RIVOLTO

Il corso di teatro è rivolto a tutte le persone sopra i 18 anni.



DOCENTI

Vilfred Moneta

Christian Rui



LUOGO

Piccolo Teatro di Arcade (Auditorium delle scuole medie)

Vicolo Marangona, 50 - Arcade (TV)



GIORNO E ORARIO

I martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30



DURATA DEL CORSO

32 incontri da 2 ore ciascuno

Primo incontro martedì 24 ottobre 2023

Ultimo incontro martedì 11 giugno 2024



SPETTACOLO FINALE

Sabato 15 giugno 2024

Piccolo Teatro di Arcade - ore 21.00

(La data potrebbe subire variazioni)



CONTRIBUTO



Compresa la copertura assicurativa