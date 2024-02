"Cosa bolle in pentola": spettacolo al Teatro Sant'Anna

Domenica 4 febbraio alle 16,30 per la rassegna di Una fetta di teatro al Sant’Anna arriva la compagnia Teatrino di Carta, che presenta un divertente spettacolo di burattini e ombre: “COSA BOLLE IN PENTOLA.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO: Il Professor Verrà e il suo assistente Pantaleo sono alle prese con una nuova invenzione. Non è ancora chiaro il suo utilizzo, ma certamente dovrà servire per il bene dell'umanità.

Alcuni individui senza scrupoli scoprono che la nuova invenzione può essere usata anche come strumento per accrescere il loro potere e se ne impossessano. Per fortuna i due inventori ed i loro amici riescono a trovare un antidoto per neutralizzare l'invenzione e riportare la felicità nel teatrino.

Lo spettacolo tratta del conflitto tra scienza ed etica: le invenzioni non sono mai né buone né cattive: è il loro utilizzo che ne determina una eventuale negatività.

Gli attori in scena parlano ai bambini utilizzando il linguaggio e le divertenti gag del teatro dei burattini, arricchito dalle scene in cui le ombre danno un tocco di suspense.

UNA INIZIATIVA SPECIALE PER CARNEVALE: Per festeggiare insieme il Carnevale gli organizzatori invitano tutti i bimbi a venire a teatro vestiti in maschera. Inoltre, chi consegnerà in biglietteria un disegno a tema Carnevale, riceverà uno speciale omaggio… e alla fine dello spettacolo ci saranno palloncini da sagomare per tutti!

Il lungo cartellone domenicale per i bambini e le famiglie è ideato e organizzato dal Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni, grazie anche ai contributi del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e dell’Amministrazione comunale di Treviso.

Costo: Ingresso € 6 | Ingresso gratuito sotto i 3 anni

Abbonamenti: 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare, anche nello stesso giorno, per l’ingresso di amici e parenti.

Orari biglietteria: al Teatro Sant’Anna dal lunedì al venerdì e domenica 15.00-18.00;

al Parco degli Alberi Parlanti sabato e domenica 10.30-12.30.

Informazioni sempre aggiornate sulla rassegna nella pagina Facebook del Teatro Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito https://live.alcuni.it/ .