"Da un’altezza nuova…" - Mostra fotografica di Arcangelo Piai

“Da un’altezza nuova…” è la mostra fotografica di Arcangelo Piai che verrà inaugurata domenica 4 febbraio alle ore 11.00 presso la Galleria dell’Eremo, sede municipale di San Pietro di Feletto. La presentazione è a cura di Miro Graziotin. L’evento è realizzato dal Comune di San Pietro di Feletto con il patrocinio della Regione del Veneto e delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio UNESCO.

Da oltre due decenni Arcangelo Piai documenta le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e, dal 2011, molte di queste riprese vengono effettuate anche con il drone, prima con il supporto di piloti certificati e, dal 2021, con la certificazione Enac A1 e A3 in autonomia. Le immagini realizzate da questa prospettiva “a volo d’uccello”, permettono di evidenziare aspetti importanti e unici di questi luoghi, come le “colline a corda” o il “paesaggio a mosaico”, che sono stati determinanti per attribuire alle Colline, nel 2019, il riconoscimento di Patrimonio UNESCO. In mostra saranno esposte sedici immagini, realizzate tra il 2020 e il 2023, stampate su carta “fine art” in grande formato. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 30 marzo.

Arcangelo Piai nasce a Conegliano nel 1965, si interessa alla fotografia dall’età di 15 anni; nel 1989 diventa Fotografo professionista. Ha sempre affiancato la professione a progetti personali, realizzando vari libri e mostre. Non riesce a concepire il lavoro solo come semplice attività commerciale, ma ritiene indispensabili l'aggiornamento e la ricerca continui (non solo tecnica). Attualmente si occupa di fotografia industriale e paesaggistica oltre che di fotografia d'architettura e documentazione storico/artistica.

Nel Dicembre 2021 ottiene la certificazione Europea QEP ( Qualified Europea Photographer) per la fotografia industriale, qualifica che premia l’eccellenza dei migliori fotografi professionisti europei e nel Marzo del 2023 ottiene, dalla Regione Veneto, il riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano.