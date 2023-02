San Valentino e San Faustino con "l'Assaggiastorie"

San Valentino e San Faustino sono alle porte e questo evento è dedicato sia alle coppie che ai singles che vogliono celebrare l’Amore prediligendo un’atmosfera conviviale ed esclusiva.

Mercoledì 15 Febbraio alle ore 20.15 presso Hub 0.5.22 in via Trento 2F a Castello di Godego, si racconterà questa sensazione magica dell’Amore attraverso tutti i sensi: ascolto, olfatto e gusto. La degustazione è organizzata da “L’Assaggistorie”, un contenitore di wine storytelling attraverso eventi, episodi YouTube e Spotify. La cantastorie ospite della serata sarà l’attrice professionista Michela Pontello che ci delizierà con l’interpretazione di un testo toccante, profondo e facile al tempo stesso: il monologo sull’Amore di Roberto Benigni. Michela poi aprirà il libro delle poesie scritte da lei aggiungendo un tocco personale alla sua esibizione.

La serata proseguirà con il racconto e la degustazione di 4 vini da 4 zone mozzafiato per l’elevato valore artistico e paesaggistico. Alessandra Dinato, Sommelier professionista e Wine Educator, guiderà la degustazione di quattro vini selezionati per l’occasione provenienti da territori romanticissimi come il lago di Garda, le Cinque Terre, le Langhe e la Costiera Amalfitana.

Non mancherà per deliziarvi una proposta food con una selezione di antipasti e un piatto principale per alzarci da tavola con gioia e soddisfazione. Eventuali richieste dietetiche ed allergie saranno prese in considerazione previa segnalazione.

Michela è attrice professionista, diplomata presso l'Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale dell'Attore di Roma. Narratrice e raccontastorie, lettrice per adulti e per bambini, speaker,

doppiatrice, interprete teatrale e cinematografica, presentatrice di eventi culturali, bibliografici e di mostre d'arte, libera creatrice di spettacoli e di esperienze artistiche.

Alessandra è l’anima de L’Assaggiastorie, conoscitrice e vera appassionata del mondo del vino, ha lavorato come Sommelier in Italia e a Londra per grandi chefs come Gordon Ramsay, è docente all’Università Cattolica di Brescia e all’Istituto Lorenzo de Medici a Firenze nei master universitari sul vino.

Info e prenotazioni ad Alessandra 3282614811, assaggiastorie@alessandradinato.com