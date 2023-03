"L'essere libellula": in Cantina Pizzolato degustazioni gratuite

“L’ESSERE LIBELLULA”: IN ANTEPRIMA LE NUOVE ETICHETTE DELLA LINEA SENZA SOLFITI AGGIUNTI



? SABATO 11-18-25 MARZO dalle ore 9.00 alle ore 13.00



? CANTINA PIZZOLATO – VIA IV NOVEMBRE, 12 Villorba (TV) – con ingresso in Via Cal di Treviso



?—?—?



Da sabato 11 marzo 2023, per tutti i sabati del mese di marzo, nel punto vendita della Cantina Pizzolato ci sarà la possibilità di degustare GRATUITAMENTE la linea di vini Senza Solfiti Aggiunti le cui quattro nuove etichette diventano protagoniste dell’esposizione “L’ESSERE LIBELLULA”: quattro opere di grande formato il cui denominatore comune è la libellula che vola libera, emblema di un ambiente puro e incontaminato



?—?—?



INFO EVENTO:

? experience@lacantinapizzolato.com

? +39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211



?? Parcheggio presso CANTINA PIZZOLATO – in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) con ingresso in Via Cal di Treviso

? EVENTO GRATUITO



Le nuove etichette della linea SENZA SOLFITI AGGIUNTI raccontano la metamorfosi di quattro stravaganti protagonisti: L’ESSERE LIBELLULA. Una linea che dal 2007 ha visto posarsi sull’etichetta diversi ritratti di questa piccola ma importante creatura, portavoce, in ogni restyling, del medesimo concetto: la naturalità.

In questi vini l’essere umano diventa libellula vivendo in sintonia con l’ambiente senza sovrastarlo ma fondendosi con esso



?–?–?



La linea “LIBELLULA” è una linea di vini biologici, storica per la Cantina Pizzolato che racconta il coraggio di aver seguito tra i primi, ormai più di 15 anni fa, la strada della produzione enologica di vini senza l’utilizzo di solfiti aggiunti.



Questi vini biologici senza solfiti aggiunti seguono una lavorazione delicata e scrupolosa per garantire un risultato finale che consenta a chi li beve di riscoprire nel bicchiere la fragranza di profumi e sapori dei vini d’altri tempi.