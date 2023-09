Domenica 10 settembre a Villa di Maser

10 settembre 2023

TRA VILLA E TEMPIETTO

Un tour guidato che vi permetterà di ammirare il ciclo di affreschi di Paolo Veronese e, in esclusiva, l’apertura del Tempietto, ultimo capolavoro costruito dall’architetto Andrea Palladio.



Orari: 11.00 e 15.00

Durata : 1 ora e 15 min

Costo 15,00€/5,00€ bambini 7-17 anni

Su prenotazione



VILLA E RESTAURO DEL GIARDINO STORICO

Uno speciale tour guidato per scoprire il Progetto “Restauro del Giardino Storico della Villa di Maser” – PNRR – NextGenerationEU, con il racconto dei lavori di restauro conservativo del Parco, del Ninfeo, del Giardino Storico e delle Serre della Villa di Maser.

Il tour comprende anche la visita al ciclo di affreschi di Paolo Veronese e un inedito ed esclusivo percorso con una nostra guida autorizzata.



Orario: 16.30

Durata 1 ora e un quarto

Costo 15,00€/5,00€ bambini 7-17 anni

Su prenotazione



DEGUSTAZIONE VINI DI PRODUZIONE DELLA VILLA

Orario: 14.00-18.00

Costo: 6,00 € tre assaggi



TANA DEI TARLI

Postazioni in giardino con giochi in legno come una volta.

In caso di maltempo l’attività sarà annullata.



Orario: 14.00-18.00

Gratuito



E' consigliata la prenotazione:





? visite@villadimaser.it