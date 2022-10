Domenica autunnale al Parco Archeologico del Livelet

Ultime domeniche di apertura per il Livelet, il Parco Archeologico Didattico di Revine Lago dedicato al mondo preistorico in tutte le sue sfumature. Il 23 ottobre sarà una giornata di relax e divertimento per tutte le famiglie con le visite guidate, il laboratorio artistico pomeridiano e il relax in riva al lago, colorato dai caldi toni autunnali. Contestualmente alle 10 gli operatori didattici del Parco condurranno un’attività alla scoperta del Neolitico al Museo civico di Crocetta del Montello.

Riscoprire la vita nella Preistoria toccando con mano luoghi e oggetti accuratamente ricostruiti: la visita guidata al villaggio palafitticolo del Livelet è un vero e proprio viaggio nella storia, dal Neolitico all’Età del bronzo. Apertura alle ore 10 con visite guidate della durata di un’ora circa in partenza ogni ora fino alle 18 (l’ultima sarà alle 17), condotte da professionisti ed esperti archeologhi del Parco. Il pomeriggio dalle 14 alle 17 sarà dedicato a un momento creativo per i bambini e le bambine, che potranno cimentarsi con carta, forbici e colori per realizzare una divertente cartolina “pop up” che racconti la loro esperienza di visita alle palafitte. Durante tutta la giornata sarà anche possibile scoprire i percorsi naturalistici sulle sponde dei laghi di Revine o raggiungere la Panchina Gigante 181, prima installazione nella Marca del Big Bench Community Project inaugurata proprio l’anno scorso. La visita alla famosa panchina gialla “sovradimensionata” può anche essere certificata dal timbro sul passaporto delle Big Bench, ottenibile proprio alla biglietteria del Livelet. Inoltre alle 10 gli operatori didattici del Parco saranno in trasferta al Museo civico di Crocetta del Montello per un’attività creativa che aprirà ai più piccoli le porte dell’età neolitica.

La prenotazione delle visite guidate e del laboratorio pomeridiano al Livelet avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.