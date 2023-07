L'Estate in Colonia Agricola - Passeggiate con gli asini

Manca ormai poco alla pausa agostana di Estate in Colonia, i centri estivi settimanali proposti da Colonia Agricola di Vascon di Carbonera per ragazze e ragazze tra i 6 e 12 anni.



E per festeggiare l'estate nell'ultima settimana di luglio (da lunedì 24 a venerdì 28, dalle 7.45 alle 14.45, con possibilità di prolungare fino alle 16 in alcuni pomeriggi) saranno aggiunge alle tante consuete attività anche le passeggiate con gli asini de La Casa di Lucia di San Biagio di Callalta, che già fanno saltuariamente visita ai giovani ospiti conquistando tutta la loro simpatia.



Sono già numerose decine le famiglie che hanno scelto i centri estivi di Colonia Agricola per i loro figli, che scoprono così una fonte inesauribile di scoperte e di divertimento per i giovanissimi. Si tratta, infatti, di una vera e propria esperienza di vita a contatto con la natura, per stimolare giocosamente una maggiore attenzione all'ambiente e ai tanti valori della terra, del cibo, della condivisione, della collaborazione con i nuovi amici e del dialogo con quelli più grandi o più piccoli. Ma anche un invito aperto a tutti a condividere quasi cinque ettari di verde tra campi, orti biologici, flora e fauna autoctona, un suggestivo laghetto di risorgiva, una piccola fattoria degli animali e una lunga storia di solidarietà e attenzione alle fragilità che tra i campi di quella che fu la Villa Veneta dei veneziani signori Tivinelli è iniziata quasi un secolo fa.



Un'iniziativa di così ampio successo che anche la cooperativa Il Girasole ha scelto Colonia Agricola per le attività estive dedicate ai bimbi del Centro "Adelina Samarotto", struttura di riferimento per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. I giovanissimi del centro Smaniotto partecipano così a momenti di inclusione con le attività di Alternativa Ambiente cooperativa sociale, come per esempio l'orto sperimentale, semplici mansioni di manutenzione del verde e attività ludiche in condivisione con il gruppo di bimbi ospiti di Estate in Colonia.



Per partecipare alle arricchite attività della settimana 24-28 luglio, info e prenotazioni: 0422 350401 - sociopro@cooperativa.alternativa.it.