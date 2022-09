GIORNATA MONDIALE PER LA PREVENZIONE DEL SUICIDIO -



?10 SETTEMBRE 2022



L’amministrazione di Cappella Maggiore in collaborazione con il Tavolo Provinciale Prevenzione dei Gesti Suicidari ha organizzato un evento, intitolato:



?“FARE SPAZIO ALLA VITA, INSIEME PER IL BENESSERE DELLA COMUNITÀ”.



L’evento prevede al mattino una CONFERENZA

? IN SALA A DEL COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

Per iscrizioni:

???



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY9cX3uc88Y_j-ypC6pNg5WZJj4-Szbp8Xk5b3PoSmZsISMQ/viewform



e nel pomeriggio una serie di ATTIVITÀ ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

? nei pressi del municipio e dell’oratorio. (non è necessaria prenotazione)



?Ingresso gratuito



In caso di mal tempo le attività pomeridiane si svolgeranno in sala A