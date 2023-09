Il Bon Bozzolla apre le porte alla comunità

Tornerà giovedì 21 alle ore 17.30 il tradizionale appuntamento “Bon Bozzolla Porte Aperte”, format ideato dall’IPAB di Farra di Soligo come momento per far conoscere l’Istituto ma anche dedicato all’incontro con la comunità. Dopo le limitazioni in tempi di pandemia, la struttura di via Cardani apre nuovamente le proprie porte alla cittadinanza del territorio per un incontro che vuol essere tanto istituzionale quanto conviviale. Occasione, quest’anno, per lanciare anche il progetto “Monet… ricordati di me” dedicato alla realizzazione di spazi per ospiti con fragilità cognitive.

Il programma. Al benvenuto da parte della presidente dell’Istituto, Isabella Paladin, nonché della direttrice, Flavia Casetta, seguiranno i saluti istituzionali da parte della presidente della V Commissione della Regione del Veneto, Sonia Brescacin, e del sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin. La direzione del Bon Bozzolla proseguirà con la presentazione alla comunità del Bilancio Sociale dell’Istituto, relativo al 2022, fotografia accurata del Bon Bozzolla nell’anno appena trascorso. Verrà inoltre lanciato ufficialmente il progetto “Monet… ricordami di me”, una raccolta fondi dedicata alla realizzazione di nuovi spazi - sia interni che esterni della struttura - per gli ospiti con fragilità cognitive; ambienti adeguati a rispondere alle loro esigenze e bisogni e nei quali possano esprimersi con ancora maggiore sicurezza e libertà. Il progetto proseguirà nelle settimane e nei mesi successivi con altri appuntamenti dedicati, testimoniando ancora una volta l’attenzione particolare che l’Istituto riserva a tali patologie, come Alzheimer, demenza senile e disturbi cognitivi, tema che vedrà il Bon Bozzolla di nuovo protagonista sabato 23 settembre al “Revine Lago Social Fest”.

Infine, sempre giovedì 21 settembre aprirà al pubblico la mostra fotografica “Vivere con Gioia” di Leonardo Chech, un giovanissimo ragazzo del territorio che ha immortalato gli ospiti del Bon Bozzolla in momenti di vita quotidiana e di affettuosa relazionalità con i professionisti dell’Istituto. Il tutto sarà coronato da un momento conviviale con musica e rinfresco.

«Sarà un giorno di festa - afferma con soddisfazione la presidente del CdA dell’Istituto Bon Bozzolla Isabella Paladin -. Siamo felici di poter tornare a organizzare momenti d’incontro con la comunità e di raccontare il nostro impegno sul territorio, oltre alla cura quotidiana che riserviamo ai nostri ospiti. Gli anziani, infatti, sono al centro della progettualità del Bon Bozzolla e ci teniamo a porre particolare attenzione alle loro fragilità per assicurarne il mantenimento delle capacità e la migliore qualità di vita possibile, garantendo libertà e dignità della persona in un contesto sereno e adatto ai loro bisogni. Motivo per cui questo sabato mattina saremo anche al Revine Lago Social Fest insieme all’Associazione Familiari Alzheimer e ad altre dieci strutture del territorio».

«Questo appuntamento è l’occasione perfetta per presentare “Monet… ricordami di me” perché è un progetto su cui stiamo lavorando con impegno da molto tempo - sottolinea la direttrice dell’Istituto Bon Bozzolla, Flavia Casetta - e che ci permette di sensibilizzare la nostra comunità sul tema dell’Alzheimer e delle malattie cognitive, nonché di completare i lavori già avviati all’interno della struttura in questi ultimi anni».