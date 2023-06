Festa d'Estate - Sul palco Los Massadores e Wit Matrix

Il programma della terza serata della 34^ Festa d'Estate di Vascon, di SABATO 24 GIUGNO, prevede un aperitivo in piazza con " EL DAPA DJ SET" dalle 19.00, mentre DALLE ORE 21.00 sul palco ci sarà WIT MATRIX storica tribute band dei PINK FLOYD con ospite d'eccezione CESAREO di ELIO E LE STORIE TESE.

- I WIT MATRIX, storica tribute band dei Pink Floyd, propongono uno spettacolo unico nel suo genere, famosi per la loro capacità di ricreare le particolari atmosfere che hanno reso celebre la mitica band britannica. Il gruppo, composto da 10 elementi e uno staff di professionisti audio, video e luci, si presenta sul palco con suggestive scenografie, filmati video, effetti speciali. Non si tratta di un concerto qualsiasi, ma di un vero viaggio onirico ove lo spettatore fin dalle prime note si sentirà catapultato nel nel mondo dei Pink Floyd che, con le loro melodie senza tempo, hanno fatto da colonna sonora ad intere generazioni. Nel repertorio ci sono le maggiori hit dei Pink Floyd, con particolare attenzione a “The dark side of the moon”per celebrarne il 50° anniversario. Ospite d'eccezione: CESAREO di “Elio & le Storie Tese“ considerato uno dei migliori chitarristi d'Italia e coautore di molti successi della band .Questa collaborazione, iniziata circa 2 anni fa, ha riscontrato un grande consenso di pubblico e della critica, un connubio perfetto tra la spettacolarità dei Wit Matrix e la maestria chitarristica di Cesareo.

Per la quarta serata di DOMENICA 25 GIUGNO, invece, aperitivo in piazza con " MARIO DJ SET" dalle 19.00 e DALLE ORE 21.00 sul palco i LOS MASSADORES

- Il progetto LOS MASSADORES nasce nel 2008 per permettere ai membri fondatori di fare cassa suonando a matrimoni, feste e funerali. Il nome viene scelto per rendere omaggio a una delle figure più emblematiche delle campagne venete, il norcino, ovvero il “massador” nel dialetto di Castelfranco Veneto. Testi ironici, talvolta demenziali, giochi di parole, sarcasmo e pungente ironia su vizi e virtù della loro terra, il Veneto, con una lettura leggera ma non superficiale di molte tematiche sociali e culturali. Un continuo tour, girando il Veneto in lungo e in largo, esibendosi centinaia di volte nei luoghi più disparati, dal rifugio montano al barcone della laguna, dalla casa di riposo alla spiaggia jesolana, dai principali festival veneti alle sagre e feste paesane. Perché migliaia di persone li seguano da anni in tutte le loro serate resta un mistero anche per Los Massadores...ma il mistero continua e le persone, chissà perché, arrivano, si divertono e passano una bella serata.