Festa di San Martino a Merlengo

Con l’avvicinarsi della festa di san Martino la comunità di Merlengo (Ponzano Veneto) torna a incontrarsi, dal 10 al 13 novembre, grazie alla tradizionale festa, che anche quest’anno presenta un calendario fitto di appuntamenti e iniziative. Cercando di leggere le varie emergenze del nostro tempo, come quelle climatica ed energetica, il Circolo San Bartolomeo NOI di Merlengo ha deciso di puntare ancora su un momento di aggregazione per riflettere su ciò che accade oggi e vivere il calore dello stare assieme in un mondo sempre più orientato al virtuale, valorizzando così le diversità che compongono una comunità. Giovedì 10 alle ore 20,30 verrà proiettato in oratorio il docufilm “La lettera. Un messaggio per la terra”, nel quale attraverso testimonianze da varie parti del mondo vengono ripercorsi i temi ambientali e sociali dell’enciclica Laudato Sì e le risposte finora date dalla politica.

Venerdì 11 alle ore 20,30 è previsto un incontro sul tema di attualità “Russia-Ucraina: dalla dissoluzione dell’Urss ai giorni nostri” attraverso il contributo del prof.re Andrea Franco, docente di storia dell’Europa orientale all’Università di Macerata) e della dott.ssa Mirella Zanon, volontaria e componente della comunità Papa Giovanni XXIII. Partendo dalle loro esperienze si cercherà di approfondire le conseguenze di questa guerra dal versante interno considerate le forte diseguaglianze sociali presenti e la voglia di libertà e di pace che fa sempre più eco tra i giovani e le donne.

Sabato 12 e domenica 13 previste attività varie di animazione e letture per ragazzi sui temi della solidarietà e del rispetto del creato, coronate anche da momenti di convivialità con i profumi dell’autunno. Sarà possibile acquistare dei prodotti autunnali, offerti da aziende del territorio, con un’offerta solidale a favore della Caritas della Collaborazione pastorale.

Domenica 13 ore 9,00 celebrazione della S. Messa animata dai ragazzi con ricordo della figura di San Martino. A seguire passeggiata al capitello di San Martino e pranzo con spiedo (su prenotazione).

La festa di san Martino è ricca di iniziative attrattive e alternative, basate sul concetto di una carità condivisa che ricade su tutti e dai valori della solidarietà che caratterizzano la vita di san Martino che la tradizione vuole essere passato anche per Merlengo sostando nell’antica chiesetta di San Vito, lungo la Postumia romana.