Parè di Conegliano, al via i "Festeggiamenti di Maggio"

Domenica 7 maggio, a Parè di Conegliano, si apriranno ufficialmente i festeggiamenti del mese di maggio dedicati alla Madonna di Fatima, patrona e protettrice del popoloso quartiere coneglianese. Alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale con la 'prima esibizione assoluta' del coro da camera Musicantus Ensemble di Conegliano. L'associazione, costituitasi recentemente per volontà del già noto Octovox, si rende così promotrice di una nuova compagine corale. Una proposta di ascolto dell'evoluzione musicale dall'800 ai giorni nostri. Gli autori scelti sono F. Mendhelsson, A. Bruckner, G. Rossini, W. Harris, B. Britten, F. Poulenc, L. Donati, G. Susana e Gaetàn Nasato Tagnè che riveste anche il ruolo di direttore artistico.

Gli appuntamenti continueranno martedì 9 maggio, alle ore 20.30, con una serata di approfondimento con il direttore del settimanale diocesano L'Azione, don Alessio Magoga, che parlerà su: "I segreti di Fatima e il ruolo di Maria all'interno della Chiesa per la vita di ogni cristiano". Al termine dell'incontro si terrà l'inaugurazione della mostra "Cuore d'Artista" presso i locali dell'oratorio. La Sagra prenderà il via l'11 maggio con la cena della costata (solo su prenotazione al 3334994171) e proseguirà fino al 21 maggio. Dopo gli anni della pandemia ritorna anche El Bareto e il torneo di calcio A5 dedicato a don Fausto il tutto gestito e organizzato dai giovani. Per il programma delle serate e i dettagli consultare la pagina Facebook della parrocchia di Parè.