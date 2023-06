Festival delle birre ceche

Rinnoviamo la nostra passione per il mondo della birra ceca con un nuovo festival dedicato.

Il nostro #beerhunter Mirko e il suo compagno di avventure Nicola stanno organizzando un evento unico.

Birrifici in rotazione:

Pivovar Obora, Vinohradský Pivovar, Ún?tický Pivovar, Pivovar Kamenice nad Lipou, Pivovar Moravia ( dove Mirko ha fatto lo stage in questi ultimi mesi).

Non potrà mancare la nostra Pilsner Urquell non pastorizzata direttamente dal tank!

A disposizione in spina, in bottiglia o lattina.

DATE DA RICORDARE

? venerdì 23 ore 21.30

BLINDSPOT cover band

? sabato 24 ore 16.30

DEGUSTAZIONE BIRRE CECHE con Francesco Antonelli

? domenica 25 ore 18.00

ARRIVA IL CONTE VON TOK

spettacolo per bambini dai 0 a 99 anni