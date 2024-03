Festival della Cultura di Moriago - Incontro con la scrittrice Mariapia Veladiano

Il Festival della Cultura di Moriago della Battaglia accoglie, giovedì 7 marzo alle 20.30 nella Casa del Musichiere, la scrittrice Mariapia Veladiano col suo nuovo romanzo “Quel che ci tiene vivi” (Guanda). In dialogo con Lorena Gava, Veladiano racconterà una storia di guarigione che lega un avvocato, deciso a trovare nella giustizia il modo di superare un dolore lontano, e una psicoanalista raffinata. Prima erano paziente e medico, poi divengono compagni di vita. Li unisce un trauma da cui sono sopravvissuti e un presente in cui aiutano, ognuno a proprio modo, le persone che sono state ferite.

Mariapia Veladiano ama tornare ai temi cari: la famiglia, le motivazioni che stanno all’origine dei comportamenti umani, la possibilità di operare una sorta di riparazione della realtà. Premio Calvino nel 2010 con “La vita accanto”, da cui il regista Marco Tullio Giordana ha tratto il soggetto per il suo ultimo film attualmente in lavorazione, Veladiano racconterà al pubblico del festival il suo rapporto con la scrittura, i temi che al centro della sua narrativa, il suo lavoro di insegnante e il territorio nel quale le sue storie prendono vita. «Sentimento e ragione si intrecciano sullo sfondo di una città, Vicenza, con la sua provincia, che diventa il palcoscenico di tante vicende universali – spiega Lorena Gava – in un intreccio di esistenze comuni e fuori dal comune, capaci di coinvolgere il lettore in onde di empatie straordinarie, a cominciare da Bianca, la psicoanalista che non cucina mai eppure prepara deliziose tavole di gourmet. Perché la vita, pare volerci dire Veladiano, quando è autentica è fragile, è delicata e ha bisogno di persone disposte a servirla, a custodirla, a medicarne le ferite più profonde con un surplus di amore e attenzione».