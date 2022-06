Folcast in concerto live @Summer Nite Festival

FOLCAST sarà in concerto il 28 luglio al Summer Nite Festival di Mogliano Veneto (TV) per una nuova tappa del “TEMPISTICAMENTE SUMMER TOUR”. Folcast presenterà il nuovo singolo “Lifting”, attualmente in rotazione radiofonica e gli altri brani estratti da “Tempisticamente” (Laboratori Testone/Artist First - https://folcast.lnk.to/Tempisticamente), l’ultimo album prodotto da Tommaso Colliva. Il tour è prodotto e organizzato da OTR. Le prevendite sono disponibili su www.ticketone.it.

«Sono felice di essere di nuovo in giro a suonare in tutta Italia quest’estate – dichiara Folcast – Il palco è la dimensione in cui sono più a mio agio e non vedo l’ora di condividere con il pubblico la mia musica tappa per tappa». “Lifting” è stato scritto e composto da Folcast, che racconta così il brano: «Tutto pronto per il lancio, inizia il count down: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. L’uomo è in orbita e sta conoscendo l’amore. L’orbita è un letto dove stare insieme e scoprire i chilometri di schiena di chi amiamo. L’innamoramento è una pizza in faccia, un fulmine a ciel sereno, uno schianto emotivo che porta confusione e lascia cicatrici da portare con se a testa alta. È tanta tanta roba». Questa la tracklist di “Tempisticamente”: “Come no”, “Cosa ci faccio qui” (feat. Davide Shorty), “Scopriti”, “Tempisticamente”, “Senti che musica” (feat. Roy Paci), “Lifting”, “Emisfero”, “Scopriti” (Acoustic Session feat. Rodrigo D’Erasmo).

Folcast (nome d'arte di Daniele Folcarelli) è un cantautore romano classe ’92. Cresce in una famiglia di musicisti divorando qualsiasi tipo di musica. Inizia a suonare da autodidatta pianoforte, basso e batteria, per scegliere poi come compagna di vita la chitarra, che studia fino al conseguimento della laurea al conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Fonda il suo progetto artistico nel 2015 sulle basi dell’energia e del groove, creando una miscela tra vari generi: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con accenni al rap. Lo stesso anno pubblica l’EP d'esordio omonimo, seguito nel 2017 dal primo album "Quess" e nei due anni successivi dai singoli “Narcolessia” e “Cafu”. In estate è l'opening act del live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca. A dicembre dello stesso anno è uno dei 6 vincitori di Sanremo Giovani e ottiene l’accesso alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, dove conquista il podio classificandosi al terzo posto. “Scopriti”, il brano che Folcast ha portato sul palco dell’Ariston, è scritto e composto da lui stesso. Alla composizione hanno collaborato Tommaso Colliva (già vincitore di un Grammy per il suo lavoro con i Muse e produttore di numerosi artisti, tra cui Diodato e Ghemon), che ha curato anche la produzione artistica, e Raffaele Scogna. L'arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D'Erasmo. “Scopriti” supera i 2 milioni e mezzo di ascolti su tutte le piattaforme digitali e vince il Premio SIAE Roma Videclip – Categorie Nuove Proposte Sanremo 2021. In seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo, Folcast è tra gli ospiti del Wired Next Fest 2021 a Milano e tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio di Roma. A maggio 2021 pubblica il singolo “Senti che musica”, feat. Roy Paci con la partecipazione dei Selton. Nell’estate dello stesso anno parte lo “Scopriti Tour”, un viaggio di oltre 20 date nei festival e nelle venue più prestigiosi d’Italia ed è anche opening act di alcuni live di Daniele Silvestri, Max Gazzè e Carmen Consoli. A fine 2021 esce il nuovo singolo “Come no” e il 14 gennaio 2022, “Tempisticamente”, il nuovo album prodotto da Tommaso Colliva. Ad aprile 2022 Folcast presenta il disco nei principali club italiani con il “Live Club Tour”.