Follina sotto le stelle: dall'Abbazia a Valmareno tra boschi e misteri

Un’occasione per immergersi in un’atmosfera unica e scoprire Follina e la sua vallata verdeggiante, tra boschi, sorgenti d’acqua e vigneti come non l’hai mai vista.



Sotto le stelle ci lasceremo affascinare dalla grande bellezza del borgo, dalle sue architetture storiche come l’abbazia di Santa Maria, uno degli edifici sacri più belli del Veneto, luogo di fede e pellegrinaggio da sempre.



Ci addentreremo nel bosco invaso dalle ombre e dai suoni della sera fino a raggiungere il borgo di Valmareno dominato da CastelBrando, dove potremo ammirare la cinquecentesca Chiesa di S. Pietro e Paolo al chiaro di luna.



Lungo il percorso, avvolti dall'alone di mistero che tuttora avvolge questi luoghi, scopriremo antiche leggende e tradizioni.

Un’escursione che sicuramente regalerà grandi emozioni.



RITROVO: presso il parcheggio di Piazza IV Novembre 21, 31051 Follina (TV).

DURATA: 3 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni. Bimbi fino ai 6 anni gratis.



LUNGHEZZA: 6 km.

DIFFICOLTÀ: facile. Il percorso non è percorribile con passeggini.

DISLIVELLO POSITIVO: nullo.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, pantaloni lunghi, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, torcia da testa (obbligatoria, chiediamo di informarci tempestivamente nel caso in cui si fosse sprovvisti in modo da fornirne una), lozione repellente antizanzare, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, mascherina, guanti, gel disinfettante.



COME PARTECIPARE:

- compilando il modulo a questo link: https://www.beescover.com/dove/follina-sotto-le-stelle/

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/follina-sotto-le-stelle/



IMPORTANTE

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza per partecipare all’escursione è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19 consultabile qui: https://bit.ly/2AK6v63. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione, dovrà stamparlo, portarlo con sé al ritrovo dell’escursione e firmarlo in presenza unitamente ad una penna personale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali.

Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.