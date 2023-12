Gioco e condivido in festa

Evento finale del percorso di creazione giochi "Creo, gioco e condivido" che si è svolto presso il Comune di Silea. Questa festa sarà l'occasione per condividere con la comunità i risultati ottenuti dai partecipanti all'attività laboratoriale, ma anche di passare del tempo in chiave ludica e conviviale durante le feste natalizie.

Il programma prevede la presentazione al pubblico dei giochi creati dai singoli, frutto di ore di impegno creativo e incontri con professionisti del gioco. Essendo una festa adatta ad un pubblico dai 0 ai 99 anni, saranno previsti intrattenimenti e giochi per le varie fasce di età, in un programma che si avvia alle 15:30 e concludendosi alle ore 19:00. Tutto allietato da :Truccabimbi; Tavoli di gioco presenza di operatori/soci di Loggia degli irrealisti e Corsari Ludici; Premiazione della menzione speciale del gioco selezionato dalla giuria e brindisi; Tombolata con premi; cibo e bevande per tutti i presenti . Presso il Centro Acli pensionati " al passo " di Cendon di Silea in via Ca' Memo 12 a Cendon di Silea.

Organizzato da Associazione Gioiosa et Serenissima ets in collaborazione con Circolo Acli Pensionati “Al Passo” e con il patrocinio del Comune di Silea.

Partner ludici : Loggia degli irrealisti;Corsari Ludici; Escape Room Evolution.

Info scrivendo a info@gioiosaeserenissima.org