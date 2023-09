Giornata ecologica - Ponzano Veneto

Il Comune di Ponzano Veneto dedica un intera giornata all’Ecologia, organizzando tra le vie del Paese molteplici e bellissime attività. Grazie all’Amministrazione Comunale con Assessorato all’Ambiente, Contarina SPA, Contarina Academy, Priula Consiglio di Bacino di Treviso e Amici del Parco Urbano OdV-Ponzano Veneto, il primo Ottobre Ponzano si tinge di verde, all’insegna dell’Ecologia.

Una giornata di Festa molto sentita dalle Associazioni locali che collaborano con interesse allo svolgimento della stessa. Il gruppo coordinatore ‘’Amici del Parco Urbano OdV- Ponzano Veneto’’in collaborazione con Ente Palio Paderno-Merlengo e Ponzano, Gruppo Alpini, Fanti di Ponzano V.to, Proloco di Ponzano V.to, Circolo NOI San Bartolomeo e Circolo NOI San Domenico Savio, invitano tutta la Cittadinanza a partecipare a questa importante iniziativa per l’ambiente, il tutto si svolgera’ dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

La giornata iniziera’ con il ritrovo nelle Contrade del Paese, con iscrizione, consegna materiali e indicazioni sulle zone da ripulire, divise in: Borgo Ruga presso la casa dei Mezzadri, Capitel e Marcà Vecio presso il NOI di Merlengo, Croce Caotorta presso la Piazzetta Croce Caotorta, Sant’Antonio presso la ditta Imprimo in Zona Industriale, Centro presso la Piazza Chiesa di Paderno, Barrucchella presso la scuola Gastaldo e Minelli presso la scuola Dalla Toffola di Ponzano.

A seguire dalle ore 11.00 alle ore 12.30, presso il parco della Biblioteca Comunale, ci saranno i Laboratori di Riciclo per bambini, Recupero creativo e attività di Animazione a cura di Contarina Academy. I bambini delle scuole primarie e dell’infanzia potranno creare giocattoli con materiale di recupero e capire l’importanza di tenere un ambiente pulito.

Il ritrovo insieme a tutti nel bellissimo Parco Urbano di Via Ruga, sarà alle ore 12.00, con panini e bibite offerte a chi partecipa alla raccolta dei rifiuti. Qui nel parco si potrà mangiare baciati dal sole. Si godrà nel parco della sempre cortese compagnia degli ‘’Amici del Parco Urbano OdV, E.N.P.A. Sezione di Treviso e AVIS di Ponzano Veneto’’.

Sempre nel Parco Urbano ci saranno dalle 13.30 alle 17.00, grazie al gentile Contributo dell’Amministrazione Comunale e al costante impegno degli Amici del Parco Urbano OdV, tante attività aperte e gratuite per tutti (anche per chi non partecipa, alle attività del mattino). Tra le attività ricordiamo le ben 18 Postazioni di divertentissimi giochi in legno per tutte le età di ZugàTolando, una intera Ludoteca itinerante di giochi in legno e materiali di recupero , con accesso libero a tutti. Un simpatico mercatino sul prato, con scambio libero di giocattoli e libri usati e in buono stato (non sarà ammessa la vendita). Dei favolosi laboratori di sassi da dipingere, con materiale interamente fornito dai Volontari degli Amici del Parco U., creando un grande Bruco mascotte, si accetteranno anche sassi dipinti.

Alle 13.30 ci sarà l’inaugurazione della nuova rete fissa di pallavolo, con la partecipazione del Sindaco Antonello Baseggio, l’Amministrazione Comunale e tutta la cittadinanza. La rete di pallavolo e’ stata gentilmente donata dal gruppo ‘’Amici del Parco Urbano OdV- Ponzano V.to’’ a tutta la Comunità Ponzanese, sempre piu’ affezionata e attenta alle attività nel Parco Urbano. Il Sindaco Antonello Baseggio, l’Assessorato all’Ambiente, con l’aiuto del rispettivo Assessore Danilo Mazzon e tutta l’ Amministrazione Comunale attraverso gli Uffici Tecnici, e’ stata ben lieta di attivarsi per predisporre ed attuare tutti i lavori necessari per poter godere di questa nuova opportunità presso il Parco Urbano.

Ognuno nella “Giornata Ecologica” vuole dare un piccolo aiuto per far comprendere la grande importanza del rispetto, pulizia e utilizzo degli ambienti Comuni.