"Il giro del mondo in 80 giorni" al Teatro Sant'Anna

Domenica 16 gennaio alle 16,30 il Teatro Sant’Anna propone ai bambini una interessante rilettura del capolavoro di Verne della compagnia di Parma Teatro del Cerchio: in scena vedremo Mario Mascitelli, interprete e regista di “IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI”.

Ispirato al famoso romanzo di Verne lo spettacolo utilizza il linguaggio del teatro di narrazione e l’uso fantastico degli oggetti per catturare il pubblico e trasportarlo attraverso i luoghi e le avventure del libro. L’attrattiva del racconto di avventura è mescolata alla comicità del personaggio-narratore. Il maggiordomo di Phileas Fogg, Passepartout, è rappresentato come un simpatico pasticcione. L’obbiettivo è quello di avvicinare i bambini alla lettura. Uno stimolo a “guardare” tra le righe e andare oltre ciò che i libri dicono letteralmente, per trasformarli e interpretarli, usando la propria creatività.

LA STORIA: Phileas Fogg, un uomo metodico e singolare, scommette che riuscirà a compiere il giro del mondo in 80 giorni e, dopo mille peripezie, riesce a vincere la scommessa. Sarà il suo fedele maggiordomo Passepartout a raccontare, al loro ritorno e dalla sua stanza, tutte le fasi dell'incredibile viaggio. Accadrà così che i copertoni di una bicicletta si trasformeranno in un elefante, un ombrellone e una tinozza saranno una slitta e una mongolfiera, mentre un bastone e una bombetta saranno il terribile ispettore Fix.

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2 per tutto il tempo di permanenza nel teatro. Non sarà possibile consumare cibo e bevande.

- Domenica 23 gennaio la rassegna prosegue con lo spettacolo “LA BELLA LAVANDERINA”, della compagnia teatrale La Contrada.