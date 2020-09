80 Voglia Last Summer Party a Godega di Sant'Urbano

La grande musica degli anni 80 risuona a Godega Sant'Urbano. Nell'ambito del "Last Summer Party", tre giorni di eventi che avranno luogo nell'area Fiere della località trevigiana, SABATO 5 SETTEMBRE '20, arriva "80 Voglia". Uno spettacolo itinerante, di grande impatto visivo e sonoro, interamente dedicato alla musica del decennio 80 e ai suoi protagonisti, che dal 2010 riscuote un grande consenso di pubblico in ogni piazza del Triveneto.

Si tratta di un viaggio nella memoria di un periodo storico per la musica internazionale che ha espresso nomi di livello assoluto, indimenticabili, molti dei quali ancora in auge. Parteciperanno alla serata, dal vivo, sul palco del " Last Summer Party" lo spumeggiante e vitalissimo PAPA WINNIE e il suo sound reggae-fusion; l'artista caraibico ebbe un certo successo in Italia con i brani "Rootsie & Bootsie" (You are my sunshine) e "Brothers and sisters".

Altro ospite d'eccezione colui che a pieno titolo si può considerare l'emblema del fenomeno italo dance in tutta Europa; DEN HARROW, milioni di dischi venduti ed esibizioni live davanti a folle enormi. Tra le sue hits "Mad desire", "Future brain", "Don't break my heart", "Catch the fox'.