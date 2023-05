Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello (TV) per la promozione e salvaguardia delle Grave di Ciano. Venerdì 2 giugno 2023, in collaborazione con il Comitato per la Tutela della Grave di Ciano verrà organizzata “Grave in Festa”, un evento rivolto alla cittadinanza di Crocetta del Montello e non solo per far scoprire i segreti naturalistici e ambientali di quest’area.

Una giornata di musica, buon cibo, laboratori e passeggiate dedicata a famiglie, amici e giovani nella splendida cornice delle Grave di Ciano, in località Rivette di Ciano. Si comincia in mattinata, alle ore 5:00 con il concerto Flower Power. Un’alba particolare con la musica rock degli anni ’60 e ’70 eseguiti da violoncello, violino, arpa, pianoforte e voce a cui seguirà una colazione “come ai vecchi tempi” servita dal Gruppo Alpini.

Alle 9:00 partirà invece la visita guidata con la biologa dottoressa Katia Zanatta “Alla scoperta delle Orchidee” con un gruppo massimo di 100 persone, per cui è gradita prenotazione nei prossimi giorni. Dalle 9:00 alle 16:00 il Museo Civico “La Terra e l’Uomo” proporrà laboratori e attività didattiche, oltre all’esposizione dell’erbario realizzato con una significativa flora locale da Silvia Perego, per scoprire il territorio di Crocetta del Montello dalla preistoria ai giorni d’oggi.

Partirà alle 10:00 “Crocetta in Rosa”, la passeggiata guidata di 5 Km a favore della Lilt, con la visita naturalistica alle Grave di Ciano. Il costo di partecipazione è di 12,00 €, comprendente la maglietta ufficiale della manifestazione. Sempre alle 10:00 si terrà invece uno spettacolo di burattini per i più piccoli curato da Daniela Castiglione dal titolo “Il Mostro Mangiacolori”.

Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, si potrà partecipare a divertenti giochi e laboratori di inglese con Jam-English Storytelling, mentre dalle 15:30 alle 18:30 ci saranno spettacoli, animazioni, giochi di prestigio, giocoleria e bolle di sapone con clown, maghi e altri artisti. Alle 18:30 gli Astrofili dell’Associazione Bellona proporranno un’osservazione del sole.

Il programma di “Grave in Festa” prevede attività anche in serata con la Passeggiata emozionale tra le curiosità delle Grave che partirà alle 21:00, mentre alle 22:00 torneranno protagonisti gli Astrofili dell’Associazione Bellona con un’osservazione del cielo stellato.

Per tutto il giorno, inoltre, sarà operativo un servizio buffet e chiosco con anche gelati e granite per rinfrescarsi. In caso di maltempo il concerto Flower Power e il pomeriggio con clown e maghi si terrà presso il Pattinodromo di via Brentellona, mentre la “Crocetta in Rosa” sarà posticipata a data da destinarsi.

“Grave in Festa anche per significare che le Grave di Ciano sono di per se stesse una festa – ha dichiarato il Vice-Sindaco di Crocetta del Montello, Giancarlo Fritz -. Un’oasi lussureggiante di verdi tonalità in cui è distensivo immergersi, scoprire inaspettati angoli incantati e respirare un’aria pura che odora di fiori campestri dove, in un silenzio rilassante, si ascoltano fruscii e canti di uccelli anche rari e dove, vicino allo scorrere dell’acqua, si è sfiorati da una fresca brezza. Tutto questo vogliamo far conoscere e sperimentare ai nostri ospiti, accanto a piacevoli intrattenimenti

“Grave in Festa è un’importante occasione per festeggiare e vivere assieme una delle più belle zone del nostro Comune – afferma Franco Nicoletti, Presidente del Comitato di Tutela delle Grave di Ciano -. È fondamentale far conoscere questa parte così importante e da proteggere del nostro territorio a tutta la cittadinanza di Crocetta del Montello e anche da fuori. Il nostro impegno è rivolto alla salvaguardia di questo territorio che è minacciato, dobbiamo proteggere la bellezza dei paesaggi, la biodiversità delle specie e la natura delle Grave di Ciano”.