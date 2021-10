Halloween a teatro con "Hansel e Gretel" al Sant'Anna

Domenica 31 ottobre per la tradizionale Festa di Halloween Gli Alcuni hanno organizzato un doppio appuntamento al Sant’Anna per accontentare tutti i bambini che vorranno tornare a divertirsi a teatro, e che sono invitati a presentarsi già vestiti e truccati… da paura! Laura Feltrin e Margherita Re, nei panni di Polpetta e Caramella, saliranno sul palco alle 16,30 e alle 20,30 con lo spettacolo “HANSEL E GRETEL”, una divertentissima rivisitazione della classica fiaba, che vede in scena insieme alle due attrici anche i pupazzi dei Mini Cuccioli e che coinvolgerà i bimbi grazie anche a tante canzoni da intonare insieme e a musiche travolgenti. La regia dello spettacolo è di Davide Stefanato.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO: Hansel e Gretel sono stati invitati alla festa di compleanno dei Cuccioli ma non si sono presentati. Che gli sia successo qualcosa? Polpetta e Caramella decidono di partire immediatamente alla ricerca dei fratellini insieme ai Cuccioli, loro inseparabili compagni di avventure. Nel bel mezzo del bosco le due amiche trovano una casetta fatta interamente di dolci, costruita da una perfida strega per attirare in trappola Hansel e Gretel. Liberarli non sarà un’impresa facile, ma tra prove di coraggio, canzoni e gare di abilità i nostri eroi porteranno a termine la missione nel migliore dei modi! Lo spettacolo propone il tema della paura, un sentimento necessario da affrontare se si vuole imparare a crescere. La casetta di dolci permette inoltre di parlare ai bambini di corretta alimentazione, utilizzando un linguaggio originale e comprensibile anche dai più piccoli.

-- COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona. Ci sono anche comode tessere da 5 ingressi a € 27,50 e da 10 ingressi a € 50 (per ogni spettacolo si possono usare anche tutti gli ingressi). La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

-- PREVENDITA: Per evitare code all’ingresso si invitano gli spettatori a preacquistare i biglietti presso il Teatro Sant’Anna o presso il Parco degli Alberi Parlanti tutti i giorni dalle 15 alle 18 e la domenica a partire dalle 15.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass e indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nel teatro. I posti a teatro saranno assegnati al momento dell’acquisto del biglietto. Non sarà possibile consumare cibo e bevande.

Le info aggiornate si possono trovare sulla pagina Facebook:

del Teatro Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro)

del Parco degli Alberi Parlanti (https://www.facebook.com/ParcoAlberiParlanti)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...