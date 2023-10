"I danni del tabacco" - Monologo agrodolce

"TEATRO PER CASA" - Edizione 2023

Le dimore storiche del Polesine aprono le porte per diventare palcoscenico.



INGRESSO GRATUITO



Vi aspettiamo nella splendida cornice di Ca' Salvioni Fracasso a Pontecchio Polesine (RO) con "I DANNI DEL TABACCO", tratto da Anton Cechov, interpretato da Sebastiano Boschiero con l'assistenza alla regia di Sara Cognigni.



Un monologo umoristico dai tratti talvolta amari, in cui un oratore e professore chiamato a tenere una conferenza sui danni del tabacco, parla delle sue frustrazioni di vita, anziché dell’argomento annunciato.

Questo spettacolo mette a nudo, in modo a tratti farsesco, la voglia di libertà di un uomo, schiacciata da un soffocante rapporto di coppia e il suo bisogno di ritrovare il coraggio giovanile.



Per info e prenotazioni: 3494297231 oppure fitarovigo@gmail.com