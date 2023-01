Ikiya’s Book Club - “Ritorno alle foreste sacre”

Prenotazioni disponibili online su https://app.resmio.com/t/49v

Se siete avidi lettori e inguaribili amanti del Giappone, ecco finalmente l’occasione per condividere le vostre passioni: inizia il Book Club di Ikiya! Ogni mese un incontro a tema con protagonista un romanzo, un manga o una storia breve ambientati nella terra del sol levante!

Il prossimo appuntamento del Book Club si terrà sabato 4 febbraio dalle ore 17.00, presso la nostra Tea Room in via San Nicolò 15, a Treviso.

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito (si richiede tuttavia una consumazione pari ad almeno una bevanda e un dolcetto per persona). La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti nella Tea Room sono limitati. E’ previsto un numero massimo di 8 partecipanti.

Ikiya apre le porte della sua sala da tè per accogliere tutti i Japan lover che hanno voglia di scambiare idee ed esperienze letterarie, offrendo una sala accogliente e la possibilità di gustare alcuni dolcetti e bevande diventati famosi proprio grazie a libri e film.

A consigliare la lettura del mese e a guidarvi nella discussione sarà Giorgia Gatto, appassionata di cultura nipponica ed esperta in letteratura asiatica. Da sempre amante del Giappone in tutti i suoi aspetti, dalla cultura pop al folklore, condivide con la sua ampia community Instagram, pillole di approfondimento e curiosità.

L’opera scelta per questo mese è “Ritorno alle foreste sacre” di Lorenzo Colantoni (edito da Laterza), un romanzo in prima persona, un diario emozionante che racconta di un Giappone segreto attraverso gli occhi curiosi e affascinati dell’autore. Se di questo paese conosciamo le citta luminose, il sushi e i manga, ciò che invece è quasi impenetrabile è la spiritualità che vive nelle campagne silenziose, nei villaggi abbandonati, nelle foreste sacre, in cui solo poche persone hanno il coraggio di addentrarsi. Ecco che questo libro racconta di un viaggio attraverso il Giappone meno conosciuto, alla riscoperta di un antico modello di convivenza tra uomo e natura.

Non mancate! Vi aspettiamo!