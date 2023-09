Il Codice Perduto del Viaggiatore - Escape Outdoor Experience

? Avventurieri, è giunto il momento di svelare il mistero! ?

Siete pronti per un'emozionante caccia al tesoro in stile escape room? ?? Preparatevi a mettere alla prova la vostra astuzia e il vostro ingegno mentre vi immergerete nel misterioso mondo de "Il Codice del Viaggiatore"! ???

? Cosa vi attende? Indizi enigmatici, sfide intriganti e segreti nascosti vi guideranno in un'avventura epica alla ricerca del tesoro perduto. Mettete insieme la vostra squadra di esploratori e preparatevi per un'esperienza fuori dal comune.

? Data: 09.09.2023

? Orario: 19:00-22:00

? Luogo di partenza: Via Sile 13, presso la sede di Escape Room Evolution Treviso

? Numero massimo di partecipanti per squadra: 6 persone

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di vivere un'esperienza unica, risolvere gli enigmi più complicati e dimostrare di essere dei veri viaggiatori! ?



Maggiori dettagli qui: https://enigmacitygame.it/notte-bianca-silea/