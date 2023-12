"Il paese della cometa" - Caccia al tesoro per famiglie

È già tutto pronto a Roncade per l'iniziativa natalizia "Il paese della cometa", una coinvolgente caccia al tesoro gratuita ideata dall’Amministrazione comunale per rendere indimenticabile il periodo delle festività e per promuovere la scoperta delle eccellenze artistiche e commerciali del territorio.

L'iniziativa, il cui titolo prende spunto dalla celebre mostra di presepi "La grotta della cometa" che si tiene alla Chiesa Antica di San Cipriano, offre un'occasione unica per unire tradizione e divertimento. Fino al 6 gennaio 2024 la Città di Roncade si trasformerà così in un affascinante scenario dove adulti e bambini possono partecipare alla ricerca di piccoli tesori nascosti nei 60 esercizi commerciali aderenti al progetto, nella Chiesa Antica di San Cipriano e nella Biblioteca comunale.

La mappa dell'avventura, che elenca tutti gli esercizi commerciali aderenti offrendo così anche un'ampia panoramica sulle attività commerciali locali, è stata distribuita a tutti gli istituti scolastici roncadesi (scuole dell'infanzia, elementari e medie), ma la caccia al tesoro non è esclusiva degli studenti, bensì aperta anche a tutti gli adulti desiderosi di partecipare. Nel dettaglio, all'interno degli esercizi “mappati” sono stati nascosti dei ciondoli contenenti piccoli oggetti natalizi. Chiunque trovi uno di questi tesori dovrà però lasciarlo sul posto mentre il negoziante aggiungerà un adesivo che attesterà chi ha compiuto la scoperta. In totale sono stati nascosti ben 60 oggetti, ma per ottenere il premio finale (che verrà consegnato dopo le festività natalizie), è necessario totalizzare almeno 30 punti. Considerando che 1 punto è attribuito ad ogni oggetto ritrovato, e che un bonus di 10 punti è attribuito all'oggetto nascosto nella Chiesa Antica di San Cipriano, si prevedono lunghe e appassionanti ricerche per tutta la città e non solo.

«L'obiettivo principale di "Il paese della cometa" è promuovere un'esperienza culturale e ludica che coinvolga le famiglie incoraggiando la scoperta delle tradizioni natalizie e sostenendo al contempo le attività commerciali locali. Una bella opportunità anche per esplorare la nostra comunità e scoprire le sue meraviglie – affermano l’assessore all’istruzione Viviane Moro e l’assessore alle attività produttive Loredana Crosato – “Il paese della cometa” mira quindi a coinvolgere tutti, dai bambini ai nonni, rendendo le festività ancora più speciali e promuovendo la collaborazione tra residenti e negozianti».