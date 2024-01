"Il sogno del giovane Leonardo" - Famiglie a teatro

Il nuovo anno riparte dalle famiglie. Domenica 14 gennaio, alle ore 16, il sipario del Teatro Del Monaco si alza per i più piccoli e porta in scena la compagnia Barabao Teatro con Il sogno del giovane Leonardo. Una commedia musicale diretta da Cristina Ranzato e adatta ai bambini a partire dai 6 anni. Sul palcoscenico Romina Ranzato e Ivan Di Noia, autori dei testi, accompagnati dalle musiche di Andrea Mazzacavallo, porteranno i giovani spettatori e le loro famiglie a seguire le avventure del piccolo genio italiano Da Vinci, pronto ad esplorare il mondo assieme a zio Francesco e nonna Lucia.

Torna la rassegna Famiglie a Teatro del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, appuntamenti pensati per gli spettatori più piccoli e i loro genitori, pronti a scoprire mondi fantastici e storie inedite, tra cui quella del piccolo Leonardo.

Nella ridente Toscana, Da Vinci bambino inizia a studiare i moti dell’aria, dell’acqua, degli animali. Ma, il piccolo genio, è figlio illegittimo e nel suo futuro è scritto un avvenire quanto mai faticoso e difficile. Il padre, Ser Piero, desidera sposarsi e svincolarsi dai suoi obblighi paterni, pertanto, accorgendosi della bravura del figlio nel disegno decide di portarlo alla famosa Bottega di Mastro Verrocchio. Leonardo si trova così catapultato nella grande Firenze, nel pieno del Rinascimento, dove l’arte è sinonimo di cultura, crescita e lavoro. Il giovane Leonardo incontra scultori, orafi, pittori del calibro di Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, Agnolo Di Polo; da loro apprende, impara e migliora. Le difficoltà legate al mondo dell’arte fanno sì che il giovane, desideroso di migliorare la vita dell’umanità, si scontri con le vecchie e datate concezioni. Così i suoi sogni diventano realtà.

Protagonista della storia italiana, Leonardo per una domenica si racconterà a bambini e genitori, riaccendendo il fascino di una genialità che vivrà in eterno.

Note di regia

di Cristina Ranzato

Parlare di Leonardo è come parlare di Gesù, mi è stato detto. Beh, perché no? Una personalità travolgente che ha abitato un capitolo della storia tracciando un solco. Di fronte a lui generazioni di uomini, di tutti i credi e le lingue, si sono fermati. Tentiamo di comprendere come l’umana natura possa arrivare tanto in là. Risuoniamo ammirati di fronte a opere d’indicibile bellezza. Solo il soffermarcisi sarebbe sufficiente ma la domanda nasce spontanea: come diavolo ha fatto? E la curiosità che ha pervaso la vita di quest’uomo, ci spinge a cercare.

La nostra umile risposta è uno spettacolo, un carosello di figure, di immagini, emozioni. Il desiderio di scrutare la mente del genio è ancora vivo. Speriamo con questo omaggio, di condividere la gioia.

TEATRO DEL MONACO – TREVISO

Dom 14 gennaio ore 16.00

Il sogno del giovane Leonardo Da Vinci

di e con Romina Ranzato, Ivan Di Noia

-

regia Cristina Ranzato

-

musiche Andrea Mazzacavallo

scenografia, costumi e maschere Roberta Bianchini

falegnameria Francesco Di Noia

tecnico luci Ivan Di Noia

foto di scena Giorgio Bellingardo

-

produzione Barabao Teatro

