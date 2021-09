Il viaggio di Zaher e le emigrazioni dall'Afghanistan

Giovedì 30 settembre 2021 alle ore 17,30 presso la libreria San Leonardo di Treviso Francesca Grisot, dottore di ricerca, mediatore culturale e subject expert presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, presenta "Il viaggio di Zaher" (Edizioni La Meridiana, Molfetta), la storia vera di un minore afghano che ha tragicamente perso la vita nell'ingresso in Italia raccontata attraverso il suo struggente taccuino e la rielaborazione svoltane dai giovani allievi coinvolti in un progetto scolastico di approfondimento sulle vicende che coinvolgono i loro coetanei costretti a sfuggire da guerre, miseria e persecuzioni.

Un libro in grado di far riflettere i lettori di tutte le età su quanto ci coinvolgano da vicino le vicende dei paesi oggetto delle destabilizzazioni politiche, delle dinamiche di sfruttamento e aggressione e, conseguentemente, dello sradicamento forzato di intere popolazioni dal loro contesto con quanto ne deriva in termini di drammi umani ed esistenziali.

L'incontro sarà introdotto e moderato da Alberto Leoncini

https://www.lameridiana.it/il-viaggio-di-zaher.html

