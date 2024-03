“RITO TRAINING”

IMPARO A PRENDERMI CURA DI ME ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO DEL RITO



Un viaggio per esplorare la relazione con noi stessi attraverso un nuovo modo di parlarci, pensarci e agire.

Il rito come strumento di trasformazione per sostituire modi di fare autolimitanti con pratiche potenzianti e favorevoli per il “fiorire” della nostra personalità.

Durante il training sarà usato un kit di lavoro con gli oggetti simbolici necessari per accendere la nuova attitudine a prenderci cura di noi stessi.



1° INCONTRO: RITO E PAROLE - Giovedì 21/03/2024

Impara a dirti le parole giuste!



Il nostro modo di parlare, le parole che usiamo, il tono, il volume di voce concorrono a creare il nostro modo di percepirci, di rappresentarci a noi stessi e quindi anche il nostro modo di presentarci al mondo.

Attraverso l’osservazione del nostro “vocabolario” abituale, oltre al modo in cui usiamo la voce, impariamo a prendere contatto con le nostre credenze considerando, se necessario, nuove opzioni.

Il Rito ci aiuta a scoprire un nuovo interruttore per accendere una comunicazione con noi stessi più sana, positiva e potenziante.





2° INCONTRO: RITO E PENSIERO – Giovedì 11/04/2024

Impara a pensarti nel modo giusto e a ricordarti di te!



Dopo aver aggiustato il nostro dizionario quotidiano, anche il nostro modo di pensare sarà più accogliente. La vita scorre frenetica e alimenta uno dei più importanti pericoli della nostra società, “dimenticare”, “dimenticarci di noi”, “essere dimenticati”. La memoria è la mappa dei nostri ricordi: ci dice chi siamo, è il fondamento della nostra identità e del mondo che abitiamo. Ma è anche la nostra bussola per scegliere il nostro orizzonte. Il rito ha la forza di tenere viva la nostra identità, e di ricomporla in una sempre nuova dimensione. Grazie al rito ci esercitiamo nel quotidiano a ricordarci di noi stessi!



3° INCONTRO: RITO E AZIONI – Giovedì 09/05/2024

Celebra il tuo cambiamento, con il linguaggio del rito. Costruisci il tuo “rito di passaggio”.



Un rito di passaggio è un rituale che segna il cambiamento di un individuo da uno stato all’altro, non solo di tipo formale come la nascita o il matrimonio, ma anche in relazione a movimenti importanti della vita. In questo incontro impariamo a riconoscere i nostri passaggi speciali e a celebrarli, con l’uso di azioni fisiche e simboliche, allo scopo di consolidare la piacevole consapevolezza di crescere lungo le tappe evolutive della nostra vita.



DATE: Giovedì 21/3, giovedì 11/4 e giovedì 9/5, ore 20.00-22.00

COSTO: 25 Euro a serata

Possibilità di iscrizione a un modulo o a tutti e tre!





Robe Turche, Tel 349 2604921 robeturche@gmail.com