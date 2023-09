Si rivolge alle vittime di (qualsiasi) reato - anche non denuncianti - e ai loro familiari e conoscenti, ma anche agli operatori sociali l’iniziativa proposta da CEIS Treviso nell’ambito del progetto regionale “yoU-Be-HUB per la giustizia di comunità”. Mercoledì 27 settembre alle ore 21 alla sala del palio di Ponzano Veneto gli esperti della cooperativa sociale di viale Felissent proseguono il ciclo di incontri sul territorio iniziato lo scorso giugno e aperti a tutta la cittadinanza.



Nel corso della serata - dal titolo “Insieme per le vittime di reato” - il CEIS Treviso fornirà un quadro aggiornato sul tema della giustizia riparativa e delle vittime di reato per una migliore individuazione del fenomeno e l’adozione dei giusti strumenti a sostegno, entrambi conseguenza di un efficace lavoro in rete tra gli Enti del settore. Per questo gli appuntamenti sono principalmente rivolti a un pubblico di attori e partecipanti di enti e associazioni del territorio che potrebbero essere interessati a svolgere un ruolo attivo nel sostenere le vittime reato. La finalità degli incontri è infatti quella di promuovere la realizzazione di una rete diffusa di servizi di assistenza che assicuri informazione, supporto, protezione e accompagnamento a tutte le persone offese da varie tipologie di reato.



Il progetto yoU-Be-HUB è finanziato dal Ministero di Giustizia nell’ambito del programma per lo sviluppo di servizi pubblici per l’assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato ancorché non denuncianti e vede la Regione del Veneto capofila, e partner CEIS Treviso e Fondazione Don Calabria.