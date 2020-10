Villorba, incontri ed eventi dedicati all'intelligenza artificiale

La conferenza stampa online di giovedì 15 ottobre alle 15.30 ha dato il via alla prima edizione di Artificial Intelligence in Agorà, organizzata dall'associazione culturale Bibliotreviso in partnership con Comune di Villorba e Provincia di Treviso, il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Treviso, Ulss 2 e Camera di Commercio di Treviso e Belluno.

«A.I.A. non sarà un festival o un ciclo di conferenze, ma un’agorà, un punto d’incontro – hanno detto Luciano Franchin, presidente di Bibliotreviso e Marco Serena, sindaco di Villorba - in grado di dare vita ad un laboratorio permanente sull’intelligenza artificiale. Perché l’A.I. e perché proprio oggi? Perché il mondo digitale e l’Intelligenza Artificiale sono il futuro, ma anche il presente”. “Può sembrare un ossimoro - ha sottolineato Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso - il collegamento tra intelligenza artificiale ed etica o addirittura morale, ma questo discrimine sta per sfumare, perché è proprio attraverso l’intelligenza degli uomini che si è giunti a costruire strumenti che ci permettono di semplificare l’accesso alla scienza cognitiva. Questi processi di sviluppo necessitano di codici etici e questi ultimi, necessitano a loro volta di confronti imprescindibili con la comunità, con il territorio: e la Provincia di Treviso c’è”. È necessario conoscere lo stato dell’arte di Internet of Things, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata per poter capire quali saranno gli effetti per il mondo delle imprese, della finanza e del lavoro in genere. Bisogna interrogarsi sul modo in cui l'intelligenza artificiale investe il diritto e l’etica per capire quale rivoluzione è in atto e quali prospettive si apriranno per la geopolitica (ad esempio l’avvento del 5G e gli scontri tra Usa e Cina su questa tecnologia). E ancora: quali saranno le nuove frontiere della medicina e della ricerca tra machine learning, esoscheletri e che impatto avranno sulla nostra salute nel nuovo mondo digitale? La formula di A.I.A. prevede almeno due appuntamenti al mese (per un totale di 15 incontri) in streaming live sulle pagine Facebook di A.I.A. e del Comune di Villorba da ottobre 2020 ad aprile 2021 con esperti, studiosi, creativi, aziende che sull’I.A. già ci lavorano, ci studiano, o la applicano. Anche Cinema Corso Treviso, il più storico cinema del centro città, supporta l’avanguardia tecnologica promossa da A.I.A. contribuendo - come partner - ad arricchire la programmazione legata al tema. Presso il multisala di Corso del Popolo 30, a partire da gennaio 2021, si terranno alcuni appuntamenti correlati, dedicati a piccoli, adulti e famiglie con la proiezione di film sull’Intelligenza Artificiale. La Libreria Lovat ci supporta con i libri che consentiranno di approfondire i temi affrontati online e nelle giornate di convegno. La libreria Lovat inoltre mette a disposizione due mostre originali sulla scienza, le sue immagini e l’arte che dalla scienza prende ispirazione. Al termine del percorso d'approfondimento attraverso i collegamenti virtuali si arriverà all’Agorà di chiusura ad aprile con tre giornate d’incontro dal vivo (ed eventualmente anche in digitale in streaming) che presenteranno un quadro riassuntivo ed altamente divulgativo di quanto emerso nei 7 mesi di confronto online. Le tre giornate saranno accompagnate da eventi collaterali cui prenderanno parte istituti scolastici, aziende e partner. La domanda che farà da filo conduttore a questa prima edizione di A.I.A. è la seguente: «Siamo consapevoli di quanto è già cambiato e di quanto cambierà della nostra vita con l’A.I. e che è in gioco il nostro futuro politico, sociale ed etico?».

Il programma

MARTEDÌ 20 OTTOBRE, ORE 21: primo incontro online con il pubblico e presentazione progetto con partner Istituzionali, partecipano il Presidente Provincia di Treviso Stefano Marcon e il Sindaco di Villorba Marco Serena.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE, ORE 21: A.I. introduzione generale. Opacità, neutralità, stupidità. Tre sfide per l’Intelligenza Artificiale. Interviene: Marcello Pelillo, docente di Computer Science presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e direttore dell’European Centre for Living Technology.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE ORE 21: A.I. mobilità. Turismo e trasporti. Intervengono: Gianluca Pellegrini, giornalista e Direttore di Quattroruote; Pierluigi Bonora, giornalista de Il Giornale, Responsabile del magazine online Fuorigiri, Promotore di FORUMAutomotive, esperto di economia e automotive. Info e contatti: E-mail: ufficiostampa@comune.villorba.tv.it