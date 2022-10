International Piano Festival 2022/2023: ecco il recital di Milan Slijepčević

Domenica 9 ottobre 2022, ore 16:45

Si apre l'International Piano Festival 2022/2023 a Treviso con il

Recital di Pianoforte

Milan Slijep?evi? (Serbia), pianoforte



presso l'Auditorium "Stefanini" Viale Terza Armata, 35 Treviso (Italy)



Programma

L. van Beethoven (1770-1827)

Sonata Op. 81a "Les Adieux"



R. Schumann (1810-1856)

Carnaval Op. 9



F. Liszt (1811-1886)

Mephisto Valzer No. 1, S. 514







CURRICULUM

Milan Slijep?evi? è nato il 14 maggio 2000 a Zrenjanin, in Serbia. Ha terminato la scuola primaria e secondaria a Zrenjanin nella classe della professoressa Melita Mironovi?. Dal 2010 in poi ha vinto numerosi premi in Concorsi Pianistici Nazionali e Internazionali. Nel 2018 si è esibito come solista con la Zrenjanin Symphony Orchestra in un concerto riservato ai migliori e più premiati studenti della scuola. Dal 2018 studia all'Accademia delle Arti di Novi Sad, in Serbia, nella classe del professor Milan Miladinovi?. È vincitore del Diploma dell'Università di Novi Sad per gli ottimi risultati in concorsi europei e internazionali nel 2018/2019. Durante il semestre estivo dell'a.a. 2021/202 ha partecipato al Programma Erasmus Student Exchange e ha studiato presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” di Trieste, nella classe della prof.ssa Teresa Trevisan. Nel 2022 ha partecipato ai Concorsi Pianistici Internazionali “Orbetello Junior” vincendo il primo premio, “Ugo Amendola International Music Competition”, vincendo il secondo premio e “Città di Treviso”, vincendo il primo premio assoluto. Nello stesso anno partecipa al festival “Piano City Pordenone”, eseguendo un recital solistico. Ha partecipato alle masterclass di Kemal Geki?, Kálmán Dráfi, Ian Jones, Andrei Ivanovitch, Avedis Kouyoumdjian, Teresa Trevisan e Cristina Marton-Argerich.



DIRETTORE ARTISTICO: Michele Della Ventura



INFO E PRENOTAZIONI

Ingresso singolo concerto

Ingresso Intero: € 10,00

Ingresso Ridotto: € 7,00



Le riduzioni sono riservate alle persone di età superiore ai 65 anni, agli Insegnanti di Musica e agli allievi iscritti ad Associazioni Musicali Private, a Scuole Medie a Indirizzo Musicale, a Licei Musicali e a Conservatori e Istituti Musicali.



CALENDARIO DEL FESTIVAL https://www.studiomusicatreviso.it/IPF_2022/piano_festival.php



ACCADEMIA MUSICALE “STUDIO MUSICA”

Via Andrea Gritti, 25 - 31100 Treviso

Tel. (+39) 0422.346704 - (+39) 338.2207558

studiomusica.treviso@gmail.com

Web site: www.studiomusicatreviso.it



I biglietti sono disponibili e possono essere acquistati anche presso il NEGOZIO di articoli mediorientali "ROBE TURCHE" (aperto nei pomeriggi ore 16-19.30)

Via Canoniche, 8 - 31100 Treviso (alle spalle di Piazza Duomo)

Tel. 3914360734



