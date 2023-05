Torna il jazz dal vivo al Biblio art, food and drink

Il 1 giugno, dalle 20:30, riprendono i concerti Jazz dal vivo organizzati dal Biblio Art, Food and Drink di Treviso con il supporto di Treviso suona Jazz Festival. Si esibirà un trio formato da William Nisi, Nicola Dal Bo e Francesco Inverno. Il concerto, un repertorio Jazz / Funk, si terrà nello spazio antistante il locale, in via Diaz che, per l'occasione, verrà interdetta al traffico.

Durante lo spettacolo sarà possibile gustare i drink preparati dal bartender del Biblio, accompagnati dai celebri cicchetti, nei tavoli all'aperto. E' consigliata la prenotazione.