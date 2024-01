Domenica 21 gennaio alle 16,30 per la rassegna Una fetta di teatro il Sant’Anna ospita un grande spettacolo del Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni con l’Ensemble ReCordaRes, per la regia di Sergio Manfio: “Le Quattro Stagioni: la musica di Vivaldi con attori, musicisti e acrobata”.

Lo spettacolo viene replicato anche per le scuole di Treviso lunedì 22 e martedì 23 gennaio alle 10 , mentre venerdì 26 gennaio sarà presentato al Teatro Comunale di Modena , sempre per gli studenti.

In scena vedremo gli attori de Gli Alcuni al gran completo, insieme a un acrobata e ai 6 musicisti dell’Ensemble RecordaRes, diretti da Lavinia Tassinari, che accompagneranno e arricchiranno le vicende suonando Le Quattro Stagioni composte da Antonio Vivaldi. Durante lo spettacolo, ravvivato dalle proiezioni su schermo gigante di contributi in animazione realizzati ad hoc dagli animatori di Gruppo Alcuni, appaiono anche due funambolici personaggi che con le proprie acrobazie e con bolle di sapone giganti contribuiranno a rendere davvero magica l’atmosfera agli occhi degli spettatori, grandi e piccini.

Lavina TASSINARI, violino solista e concertatore dell’Ensemble ReCordaRes, commentare con entusiasmo la collaborazione con Gli Alcuni: <<Ogni volta che le Quattro stagioni di Vivaldi incontrano la compagnia Gli Alcuni nasce una magia incredibile: le arti, la musica, lo spettacolo, il canto, dialogano sul palco da protagoniste con l’unico filo conduttore tessuto dalla vicenda narrata. Noi musicisti eseguiamo interamente la celebre composizione vivaldiana senza apportare ad essa alcuna semplificazione musicale, eseguiamo per intero l’opera del compositore con gli strumenti originali: quintetto d’archi, clavicembalo e violino solista.

Il programma musicale così presentato per intero sarebbe arduo da proporre a una giovanissima platea, ma Gli Alcuni sono riusciti a fare un miracolo ovvero grazie alla scena, alle immagini in movimento e alla divertente vicenda narrata dagli attori, i piccoli spettatori sono rapiti dai sogni della giovane protagonista e sono coinvolti nel seguire le note vivaldiane che a loro volta rubano la scena alla protagonista per essere loro stesse protagoniste. Noi musicisti dividiamo la scena con gli attori in un intreccio di ruoli in cui gli strumenti musicali parlano, raccontano, emozionano e incuriosiscono i giovani spettatori affascinati da strumenti inusuali come il clavicembalo, ed altresì carpiti dal vedere dal vivo tutta la famiglia degli strumenti ad arco.

Per noi musicisti niente cambia, suoniamo come se fossimo in un concerto classico in cui gli attori a volte ci “rubano” la scena, ma proprio per questo diventa uno spettacolo-concerto magico in cui dei piccolissimi spettatori vengono rapiti da una musica proveniente da un lontano barocco che non avrebbero mai pensato di ascoltare...>>

Sergio MANFIO, il regista, aggiunge: < >

- Tutte le informazioni, compreso il link per prenotare il posto a teatro, qui: https://live.alcuni.it/rassegna-una-fetta-di-teatro-treviso/

- I biglietti si possono acquistare in prevendita al Teatro Sant’Anna tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18.

I COMPONENTI DEL CAST:

Attori: Laura Fintina

Anna Manfio

Francesco Manfio

Sergio Manfio

Enrico Moro (il Mago delle Bolle)

Alessandro Zanutto (acrobata)

Musicisti: Violino solista e concertatore Lavinia Tassinari

Primo violino Alessandro Perpich

Secondo violino Nicoletta Bassetti

Viola Erica Alberti

Violoncello Marco Ferri

Contrabbasso Marco Forti