Leggere il paesaggio

NaturalMenteGuide® in collaborazione con il Parco Archeologico e Didattico del Livelet organizza un Corso di Geologia condotto dal geologo Simone Bortolini rivolto a guide, insegnanti e appassionati.



Le passeggiate all'aria aperta non saranno più le stesse, osserverai con occhi nuovi tutto quello che ti circonda!



PROGRAMMA GENERALE:



VENERDÌ 8 MARZO ore 20.30-22.00

Il tempo terrestre



VENERDÌ 15 MARZO ore 20.30-22.00

Particolarità geologiche del nostro territorio



SABATO 16 MARZO ore 9.30-13.00

Escursione sul campo con il dott. Bortolini e NaturalMenteGuide



COSTO: 50 euro



Luogo delle lezioni: Parco del Livelet - Via Carpenè, Revine Lago (TV)



Iscrizioni: entro il 1 marzo 2024, attivazione con un numero minimo di iscritti



Per informazioni e prenotazioni:



al numero 0438 21230 dal martedì al venerdì 14.00-17.00



oppure alla mail segreteria@parcolivelet.it



Scarica il volantino cliccando qui







In collaborazione con il Parco Archeologico e Didattico del Livelet