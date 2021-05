Libri in piazza a Gaiarine e frazioni: gli appuntamenti dell'estate

Venerdì 4 giugno alle ore 20.45 in piazza a Gaiarine inizierà la rassegna estiva di incontri con l'autore: "Libri in piazza". La rassegna sarà composta da quattro appuntamenti fino a venerdì 16 luglio, coinvolgendo le frazioni di: Campomolino, Albina e Francenigo. "Manuale malincomico" è il titolo del primo incontro con l'autore che si terrà il 4 giugno a Gaiarine. Protagonista della serata la scrittrice Odette Copat che racconterà un divertente viaggio letterario dentro la quotidianità, il diario di una donna che, giocando con le parole, indaga la matassa di sentimenti che si cela dentro gli oggetti e gli affanni di tutti i giorni. Dialoga con l'autrice Arianna Furlan dei Liberi Lettori di Villa Altan con @MusicaGaia. Ingresso gratutito per tutti gli incontri.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...