Ludica, a Cappella Maggiore la festa del gioco in scatola

"Ludica" è un evento gratuito e aperto al pubblico che mira ad essere una giornata di ritrovo per appassionati di giochi da tavolo, ma anche un momento divulgativo per chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta al mondo ludico. Apertura: dalle 10 alle 19.

Come funziona

Se sei interessato al mondo dei giochi da tavolo o sei solo curioso di scoprire qualcuno tra le migliaia di nuovi titoli che ogni anno vengono messi in commercio, vieni a trovarci e all’Info-Point troverai un dimostratore con la maglietta rossa che ti chiederà le tue preferenze e ti consiglierà il gioco più adatto. Potrai subito prenderlo in prestito (gratuitamente, con deposito della tua carta di identità) e sarai accompagnato al tavolo dal dimostratore che preparerà il gioco e te lo spiegherà. Inoltre riceverete preziosi consigli su come muovervi tra le varie aree di gioco: Area Family, Area Spiel de Jahres, Area Magnifico, Area Investigativi e Deduttivi, Area American, Area Randolph, Area giochi giganti e all'aperto, Area Giappone.

Attività

-Ci saranno anche alcuni ospiti famosi per i loro podcast, video e blog, come i Dunwich Buyers Club, Fabio di Giochi sul Nostro Tavolo, Daniel e i Gioconauti, Roberto Red Dragon di Magic Corner.

-Numerosi autori avranno un loro spazio e dei tavoli loro dedicati per presentarvi le loro ultime ideazioni e provarle insieme a voi: Tommaso Battisti, Agostino Recchia, Carlo Bortolini, Carlo Camarotti, Daniele Ferri, Emanuele Ornella, Matteo Teooh Boca.

-Come sempre saranno presenti associazioni ludiche di giochi storici come Backgammon, Dama e Go, e di giochi tridimensionali come Spadoni & Cannoni.

-Tre diversi negozi che come ogni anno supportano la nostra attività divulgativa: Ludi&Co, Magic Warrior e Il Treno di Bogotà.

- Associazioni ludico-culturali come FabLab Vive, Kendama, Loggia degli Irrealisti e Mensa.

Tornei

Come tradizione impone, anche quest’anno organizzeremo due tornei, validi anche per il circuito nazionale di tornei ludici della Board Italian Gamers. I tornei 2022 saranno a Twixt e a Sagrada. Per iscrizioni ed informazioni: info@giocatorinscatola.com oppure in mattinata il 4 settembre direttamente a Ludica. Tutte le info sul sito dell'evento.