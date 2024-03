Marcia per la Pace

L'Amministrazione Comunale di Zero Branco sostiene la Marcia della Pace che si terrà domani tra le vie del centro del territorio comunale.

Promossa da un gruppo spontaneo nato in seno alla Parrocchia di Quinto di Treviso e Santa Cristina e all'Unità Pastorale Zerotina, composto da numerosi giovani, l’iniziativa è aperta a tutti e intende ribadire il “no” corale delle nostre comunità a tutte le guerre e alle loro conseguenze.

?Durante il percorso della marcia, che partirà alle ore 20 (ritrovo ore 19.45) dalle strutture della Sagra del Peperone - Pro Loco Zero Branco APS in via Taliercio per concludersi in Piazza Umberto I, si alterneranno testimonianze e momenti di riflessione animati.

L’evento, patrocinato anche dal Comune di Quinto di Treviso, vede la preziosa collaborazione di tante associazioni e realtà zerotine.

La cittadinanza è invitata a partecipare.