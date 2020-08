Grigliata e Salabanda live folk rock

VENERDI 7 AGOSTO

SALABANDA live folk rock!

Vi aspettiamo per cena /o dopo cena

Serata all' aperto!



E' necessario prenotare il tavolo per tempo, i posti sono limitati per la cena e necessari i posti a sedere anche per chi assiste al live a causa delle direttive anti-covid19.

Ci saranno tavoli e sedie predisposte in giardino per chi vuole assistere al live sempre nel rispetto delle norme e distanze.



CHI SONO I SALABANDA?

Band trevigiana che risuona in chiave personale le carriere dei cantautori italiani, da Capossela a Mannarino, da Gazzè a De Gregori

Peculiare il sound e la sana irreverenza da ostaria, che rimangono intatte pur in formazione ridotta, più consona alle serate invernali tra 4 mura.

Christan Sala alla Chitarra, Roberto Celebrin alla Fisarmonica, Simone Martin al Contrabbasso, + Simone Bortolini alla batteria vi aspettano a braccia aperte pronti a fare un brindisi alla vita





Ecco il programma:

- Dalle 18:00 alle 20:00 Aperitivo con cicchetteria e panini

ottime birre e vini a mescita

- Grigliata al tavolo dalle 19:30

- Live dalle 22:00 SALABANDA folk rock



* ingresso libero *

cena su prenotazione entro mercoledì 5 agosto

è consigliato chiamare e prenotare anche con più anticipo tel 0422778048



Alla Antica Osteria Zanatta trovate carne alla griglia ma anche verdure, formaggi, affettati, antipasti di tradizione e dolci fatti in casa

Birre artigianali e d'abbazia, vini doc e tanto altro

Un nuovo banco bar con molte proposte da bere e stuzzicare



Non mancate e invitate i vostri amici!!!



Per ulteriori info su menu, prezzi e foto del locale visita il nuovo sito

www.anticaosteriazanatta.com

trovate tutto!

PIATTO DI GRIGLIATA MISTA €10 (al prezzo sono da aggiungere coperto, bevande, contorni etc)





E' UTILE SAPERE CHE:

C'è un ampio parcheggio interno quindi non c''è problema di posteggio

Dal parcheggio potete accedere al giardino estivo e all'interno del ristorante



se volete altre informazioni o volete prenotare potete chiamare lo 0422778048



presso ANTICA OSTERIA ZANATTA

via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave (TV)

a 2km dall uscita Treviso Nord



locale storico del 1937 completamente rinnovato

da novembre 2019 Grigliamo per Passione ♥

stessa gestione del IL GRILLO - grigliate all'aperto a Cimadolmo

4^ generazione

Le sorelle Eva ed Emanuela vi accoglieranno nel loro nuovo locale di famiglia :D