Masterclass di biomeccanica teatrale e maschera

Si terrà dall’2 al 16 agosto ad Asolo, Teatro Duse, la Masterclass internazionale itinerante di Biomeccanica Teatrale e Maschera “TI-SAD” (Teatro Internazionale Scuola Arti Drammatiche) diretta dal regista e pedagogo veneziano di reputazione internazionale Alessio Nardin. Vincitore, tra i molti riconoscimenti internazionali, del premio “Maschera d'Oro” 2011 (Premio Nazionale del Teatro Russo) come “migliore spettacolo dell’anno” per il progetto “Pinokkio” a cui ha lavorato come regista e pedagogo, Nardin terrà la Masterclass nell’ambito del programma di “Centorizzonti Estate 2022.Paesi e Paesaggi -Artefici e Artefici”. Tra le particolarità, il corso sfocerà nell’esecuzione di perfomance site specific nel borgo asolano che i cittadini residenti e i visitatori potranno scoprire il 14 agosto dalle 18.45. Nardin, che ha lavorato come regista e pedagogo nei principali teatri nazionali europei come Stanislavsky Electro Theatre (Mosca) (Union des Théâtres de l'Europe), Teatro Nazionale di Strasburgo (Francia) (Union des Théâtres de l'Europe), Théâtre National de Bretagne (Rennes), Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, RAI Radio Televisione Nazionale Italiana, NHK (Rete Radiotelevisiva Nazionale Giapponese), Gran Teatro La Fenice (Venezia), Festival Lirico Internazionale della Valle d'Itria (Martina Franca) ecc..., darà agli allievi-attori partecipanti un’alta formazione sulle tecniche di biomeccanica teatrale (movimento scenico ed elementi di acrobatica).

“Per quanto mi riguarda, più che parlare di Commedia dell'Arte, credo sia più appropriato occuparsi di azione della maschera in scena. Da molti anni, questo filone di ricerca è parte del mio percorso artistico che ho avuto modo di sviluppare in diversi Teatri mondiali e in diverse culture teatrali. A partire da questa base nella masterclass si entrerà nel mondo della maschera e dell'azione con la maschera (dalla maschera neutra alla Commedia dell'Arte)”, spiega il pedagogo e regista, le cui performance sono state premiati in diversi festival internazionali. “Tutto ciò attraverso lo studio e la pratica di materie specifiche come: scherma teatrale, combattimento scenico, tecniche vocali, tecniche di improvvisazione e recitazione con maschera”.

DURATA E INFO

Il corso avrà una durata di 120 ore distribuite nei quindici giorni di lavoro, ciascuno dei quali prevede 8 ore di lavoro distribuito con i seguenti orari: 9.30-13.00; 14.00-18.30. Per i partecipanti c’è la possibilità di soggiornare a prezzi convenzionati presso le strutture della città. Per informazioni contattare la segreteria di Kalambur Teatro: kalamburteatro@gmail.com.

Su Alessio Nardin

Alessio Nardin lavora come regista per lo Stanislavsky Electro Theatre (Mosca) (Union des Théâtres de l'Europe), Teatro Nazionale di Strasburgo (Francia) (Union des Théâtres de l'Europe), Théâtre National de Bretagne (Rennes), Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale, RAI Radio Televisione Nazionale Italiana, NHK (Rete Radiotelevisiva Nazionale Giapponese), Gran Teatro La Fenice (Venezia), Festival Lirico Internazionale della Valle d'Itria (Martina Franca), Teatro CSS Udine, Teatro del Giglio (Lucca), Orchestra Verdi di Milano, Teatro Fondamenta Nuove (Venezia), Grotowskij Instiute (Wroclaw, Polonia), e al Festival Fabbrica Europa (Italia)

Le sue performances e le sue regie sono invitate e premiate in diversi festival internazionali come: Matera 2019 Open Future International Festival, NET FESTIVAL (New Eurpean Theater), Festival Europeo del Teatro "Arlecchino d'oro", Festival del Teatro di Tortosa, Festival del Teatro di Siviglia (premio miglior spettacolo), "Premio OFF" del Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale (finalista). Le sue regie entrano nel repertorio di alcuni tra i più importanti teatri nazionali europei: Stanislavsky Electro Theatre (Mosca) (Union des Théâtres de l'Europe), Teatro Nazionale di Strasburgo (Francia) (Union des Théâtres de l'Europe).

Inoltre è pedagogo di recitazione e movimento scenico (biomeccanica teatrale) presso molte Scuole Nazionali di Recitazione e Università come: Accademia Nazionale di Teatro e Televisione di Romania (Cluji), Escuela Superior de Arte Dramatico de Valladolid (Spagna), Stanislavsky Electro Theatre Directors School MIR (Mosca), Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe (Udine), Accademia Carlo Goldoni del Teatro Stabile del Veneto, Teatro di Santamaria (Brasile), Accademia Teatrale Veneta (Venezia), Università Ca' Foscari (Venezia), Universitas Patavina (Padova) e in progetti con l'Accademia Civica Nazionale Paolo Grassi di Milano.