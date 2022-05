Regioni d'Europa: oltre 120 stand enogastronomici lungo le Mura

Fino a domenica 22 maggio le Mura di Treviso saranno in festa per il ritorno di "Regioni d'Europa" mercato europeo dedicato ad una ricchissima proposta di cibi e prodotti gastonomici internazionali.

Per tutto il fine settimana gli stand saranno aperti dalle 9 a mezzanotte. Presenti espositori da tutta Europa e ospiti internazionali per una manifestazione che coniuga artigianato ed enogastronomia con le migliori eccellenze locali. Dalla Scozia alla Spagna, passando per tutte le specialità del nostro Belpaese. I visitatori avranno solo l'imbarazzo della scelta. L'evento è un ottimo motivo per approfittare della bella stagione primaverile e fare una passeggiata "gastronomica" sulle Mura, da Porta Santi Quaranta a Porta San Tomaso. Nel tratto di cinta che costeggia Viale d'Alviano sono allestiti oltre 120 stand, pronti ad accogliere migliaia di visitatori.