Al MeVe c'è "Dialoghi di pace"

In occasione dell'Anno internazionale del dialogo come garanzia di pace, proclamato dall'Assemblea Generale ONU, il MeVe organizza un pomeriggio di incontri e attività rivolti a bambini, giovani e adulti per riflettere sui valori della condivisione e della cooperazione quali fondamento di una pace sostenibile.

A CICLO CONTINUO, 14.30-18.00

- LA STORIA IN SCATOLA: Giochi da tavolo a cura di CarriDisarmati APS. Per tutti

- L'ANGOLO DEI LIBRI: Spazio di lettura a cura della Biblioteca Comunale di Montebelluna. Per tutti

INIZIO TURNI ATTIVITA', ORE 14.30, 15.45, 17.00

- REGOLE PER LA GUERRA, REGOLE PER LA PACE: Un percorso all'interno del MeVe per ricostruire la storia dei diritti umani. Visite guidate per tutti dagli 11 anni in su

- MANIFESTO DELLA PACE: Un viaggio tra le parole alla ricerca della pace. Laboratorio per bambini della scuola primaria

ORE 18.00 - presentazione del libro illustrato di Annamaria Viggiani IL SOLDATO SENZA NOME. STORIA DEL MILITE IGNOTO, Aurelia Edizioni

Saranno presenti l'autrice, l'editrice e il Presidente Provinciale della Federazione Fanti di Treviso. Per tutti, ingresso libero e gratuito

INGRESSO SPECIALE A 1 EURO Info: 0423 617539 - 617479 (Museo) info@memorialegrandeguerra.it