Milonga sotto le stelle all'Isola della Pescheria

Serata di tango argentino imperdibile per tutti i trevigiani amanti del ballo. Domenica sera, 10 luglio, l'incantevole cornice dell'Isola della pescheria si animerà con l’atmosfera di una serata "porteña" a Buenos Aires.

Dalle ore 21, infatti, prenderà il via la speciale "Milonga sotto le stelle" organizzata dall'associazione "Tango Vivo Treviso" con Nicoletta Pregnolato. L'evento fa parte del ricco cartellone di eventi dell'Estate incantata 2022. L'ingresso alla serata sarà libero e gratuito. Tanta la voglia di tornare a ballare dopo due anni di restrizioni e se la location è magica come in questo caso, il successo della serata è garantito.