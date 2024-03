Regioni d’Europa 2024 - Mercato Internazionale

Appuntamento a Mogliano Veneto, in Piazza dei Caduti e Piazza Donatori del Sangue, con l’atteso evento Regioni d’Europa – Mercato Internazionale, che si svolgerà nella città veneta dal 22 al 24 marzo. Alla manifestazione itinerante partecipano una selezione di circa 80 operatori internazionali che presentano, in giro per tutta Italia, artigianato di qualità, i loro prodotti tipici e le apprezzate prelibatezze enogastronomiche presentate come cibo di strada. Questi gli ingredienti del tour Regioni d’Europa, una splendida realtà che sposa la manifattura artigianale internazionale con il cibo di strada. Espositori quindi da Austria, Francia, Scozia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda ma anche Brasile e Argentina, senza dimenticare quelli italiani.

A Mogliano Veneto sarà presente anche una delegazione della Scozia, inconfondibile per i colori del clan Royal Stewart, che è il più conosciuto e diffuso al mondo. Nei gazebo scozzesi troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, haggis, Irn bru ma anche cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e soprattutto l’impareggiabile Harris Tweed, lana delle ebridi conosciuta in tutto il mondo per la sua straordinaria qualità ma anche per i colori che richiamano i vari clan. Insomma un piccolo angolo di Scozia nel centro storico di Mogliano Veneto, dove bere un’ottima birra stout, degustare un whisky single malt e discutere sulle sue caratteristiche o provare ad indossare i tanti cappelli o le sciarpe.

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. Enorme il successo riscosso in tutta Italia durante le precedenti stagioni e la prima tappa 2024 a Vimercate. L’evento, ad ingresso gratuito ed orario continuato, avrà inizio a partire dalle 16 di venerdì 22 marzo e terminerà alle 24 di domenica 24 marzo.