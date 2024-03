Tre incontri gratuiti: psiche e crescita personale

Tre incontri gratuiti per parlare di psiche e crescita personale, un modo per conoscersi meglio e per sviluppare consapevolezza sul benessere

?Ti parlerò di immagini interiori e del loro effetto su mente-corpo-emozioni, sull'effetto attivante dell'ansia, come modificarle e come sceglierle per l'equilibrio interiore

?Ti parlerò di volontà, come metterla in pratica e come si può raggiungere il benessere con tecniche di rilassamento

?Dove: a Monastier di Treviso, Sala al piano terra del Centro C. Vicino. Piazza Marconi 5

?quando: 5 aprile- 19 aprile-26 aprile. E' possibile partecipare a tutti gli incontri o anche uno a scelta . E' consigliabile la prenotazione al 3402521616 oppure vartolomary@gmail.com







